Novak Djokovic non ha invitato Rafael Nadal e Roger Federer al torneo Adria Tour, ma avrebbero mai accettato?

Novak Djokovic è il volto principale del torneo di esibizione Adria Tour – che si svolgerà dal prossimo mese in diverse città dei Balcani, in una manifestazione che vedrà protagonisti diverse star del circuito ATP, come Dominic Thiem, Marin Cilic , Grigor Dimitrov e Milos Raonic.

Il serbo, leader della classifica mondiale, ha confessato di non aver invitato Rafael Nadal e Roger Federer. “Ho parlato con loro molto più del solito, poiché abbiamo molti problemi da risolvere a causa della pandemia e gli US Open sono l’argomento in discussione in questo periodo, ma non li ho invitati perché ho capito che Roger è ancora fuori allenamento dopo l’operazione e Rafa è tornato ad allenarsi solo pochi giorni fa ”.