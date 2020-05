Si delinea il torneo nazionale della Rep. Ceca

Karolina Pliskova, terza nella classifica WTA, e Petra Kvitova, dodicesima, potranno competere nuovamente alla fine di questo mese, anche se, ovviamente, senza partecipare a eventi del circuito internazionale. Come negli Stati Uniti, in Germania, in Spagna e in Austria, la Repubblica Ceca organizzerà un torneo di esibizione tra il 26 e il 28 maggio.

L’evento è in programma nella capitale Praga e non avrà solo le due migliori giocatrici del paese, ma ci saranno anche Karolina Muchova, Krystina Pliskova e Barbara Strycova. La Federazione ceca ha comunicato che si svolgerà anche un evento maschile con la presenza, al momento, anche di Jiri Vesely.