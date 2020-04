Emergenza Coronavirus: In grave difficoltà la Federtennis elvetica

“Non siamo in grado di venire incontro ai problemi dei giocatori”, ammette il presidente della Federtennis Svizzera René Stammbach.

La situazione, infatti, è grave non solo per i tennisti, ma anche per la stessa Federazione: “Se continua così rischiamo di perdere entrate sulle licenze e sulle iscrizioni agli interclub. Siamo comunque riusciti a versare le sovvenzioni ai giocatori dei quadri A e B”.

In precedenza le Federazioni inglese e francese avevano aiutato i propri club ed i giocatori stanziando 22 e 35 milioni di euro rispettivamente, un budget possibile grazie ovviamente agli Slam di Wimbledon e del Roland Garros.