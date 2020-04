Da lunedì prossimo l’Austria riapre al tennis

Il governo austriaco ha annunciato oggi che alcune attività sportive riprenderanno lunedì prossimo incluso il tennis. A partire da lunedì quindi, molti club riapriranno e tutti i tennisti professionisti potranno allenarsi senza alcuna restrizione.

Dominic Thiem, il miglior giocatore austriaco degli ultimi anni e attualmente numero tre della classifica mondiale, è uno dei giocatori che potrà tornare ad allenarsi .

Il finalista degli Australian Open è stato messo in quarantena per oltre un mese dopo il ritorno da Indian Wells.

Anche in Cile il suo allenatore Nicolas Massu è tornato ad allenarsi ieri. L’ex campione olimpico e allenatore di Thiem ha giocato in un campo privato con il miglior giocatore del paese (in attività), Cristían Garín.