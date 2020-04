La nuova collaborazione della WTA. Una fotografa per un progetto diverso

Il WTA Tour ha annunciato ieri una nuova collaborazione con la fotografa Radka Leitmeritz, con l’obiettivo di catturare alcuni momenti “autentici” delle star del circuito femminile.

“L’idea di questa collaborazione è quella di stare con loro più a lungo, conoscerle meglio e fotografarle per ottenere qualcosa di veramente personale da loro, non solo per farle apparire unicamente belle.

Capisco perfettamente che vogliono essere diverse perché vivono costantemente in tute e abiti da tennis. Ma questo è diverso. Stiamo cercando di catturarle in diversi modi. In un modo elegante, riservato e intimo ”, ha confessato la famosa fotografa.

La prima protagonista di questa nuova rubrica è stata la giovane canadese Bianca Andreescu, 19 anni, lusingata di essere fotografata per questo progetto.