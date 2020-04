Nessuna sanzione per il Roland Garros

Non ci sarà alcuna punizione contro il Roland Garros.

In piena pandemia coronavirus gli organizzatori dello Slam parigino hanno preso autonomamente la decisione di spostare l’evento a settembre, in concomitanza con diversi tornei e subito dopo gli US Open, suscitando le ire di molti. L’ATP però non infliggerà sanzioni, perché come ha affermato il presidente Andrea Gaudenzi “il tennis ha bisogno di unità. Parigi ha agito in un momento di paura, sbagliando. Ma hanno riconosciuto l’errore”.

Tra i più ferventi sostenitori di una sanzione vi era il canadese Vasek Pospisil, membro del consiglio dei giocatori, che aveva sostenuto che la scelta degli organizzatori fosse “irresponsabile ed egoista”.