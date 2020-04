Andy Murray il ritorno a Miami e lo stop dovuto al Coronavirus

Andy Murray, fuori dal circuito dopo le Finals di Coppa Davis a Madrid, stava cercando di tornare in campo nel torneo Masters 1000 di di Miami, tuttavia, la cancellazione dei tornei a causa del coronavirus è arrivato a fermare il tanto desiderato ritorno in campo del tennista scozzese.

Jamie Delgado, allenatore dell’ex numero uno del mondo, ha dichiarato: “Andy e io ci allenavamo da un paio di settimane con l’idea di tornare a Miami quando si è fermato il tour con la cancellazione di Indian Wells”.

Murray, dopo la cancellazione di Indian Wells e Miami, si stava già preparando per la prossima fase della stagione. “Ci siamo allenati sulla terra per alcuni giorni, fino a quando il circuito si è chiuso completamente. Con Andy che stava recuperando al meglio, l’ultima cosa che volevamo era la comparsa di questo virus. Ora possiamo solo aspettare che queste restrizioni spariscano”.

Jamie Delgado ha anche parlato delle difficoltà che Andy sta incontrando per allenarsi in questi giorni. “A Londra, tutti i club e campi da tennis sono chiusi, quindi è difficile trovare un posto dove poter allenarsi. Andy non ha un campo da tennis a casa. Ora è di vitale importanza che continui ad avere una racchetta in mano, anche se è per lanciare una palla contro il muro. Di tanto in tanto l’ho mandato a esercitarsi nella meccanica del servizio, principalmente perché possono verificarsi lesioni o dolori se non gioca troppo a lungo”.