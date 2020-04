TennisAtHome – Il meglio degli azzurri: Roland Garros 2018, Cecchinato liquida Goffin (VIDEO)

Nono appuntamento di LiveTennis.it con la rubrica #TennisAtHome – Il meglio degli azzurri, attraverso la quale sarà possibile rivivere, in questo periodo di stop forzato del circuito professionistico a causa dell’emergenza Coronavirus, le migliori prestazioni offerte dai tennisti italiani negli ultimi anni.

Dopo aver ricordato la vittoria di Simone Bolelli e Fabio Fognini agli Australian Open 2015, restiamo in un torneo dello Slam ma ci spostiamo in avanti di tre anni: Roland Garros 2018, Marco Cecchinato batte nell’ordine Marius Copil, Marco Trungelliti, Pablo Carreno Busta e David Goffin, regalandosi i quarti di finale in un Major per la prima volta in carriera. Ma non finì qui…