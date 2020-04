Coronavirus: gli US Open restano in calendario. USTA: “Stiamo monitorando la situazione”

Gli organizzatori degli US Open hanno fatto sapere, tramite un comunicato ufficiale, di non aver ancora preso alcuna decisione in merito allo svolgimento dello Slam statunitense, in programma dal 24 agosto al 13 settembre 2020.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio New York, ma l’USTA (United States Tennis Association) sta monitorando attentamente la situazione tanto da far proseguire i preparativi per l’organizzazione dell’evento. Alla luce della cancellazione del torneo di Wimbledon e dello spostamento del Roland Garros, aumentano i dubbi sulla regolare disputa dell’evento di Flushing Meadows nelle date prestabilite.