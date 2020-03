Varvara Lepchenko vede difficile una ripresa dei tornei nel 2020: “Nel tennis devi giocare diverse partite per avere una buona condizione, invece siamo fermi già da alcune settimane e senza nemmeno allenarci è molto difficile riprendere l’attività”

Varvara Lepchenko si unisce alle diverse voci di tennisti che quest’anno trovano sempre più difficile riprendere l’attività a causa della crisi causata dal coronavirus.

“Non credo davvero che potremo giocare di nuovo in tornei maggiori in questa stagione. Forse un torneo minore, ma saremo tutti molto carenti dal punto di vista fisico. Nel tennis devi giocare diverse partite per avere una buona condizione, invece siamo fermi già da alcune settimane e senza nemmeno allenarci è molto difficile riprendere l’attività. Vorrei poter competere almeno agli US Open, ma vedo la cosa complicata “, ha dichiarato la 33enne americana, attualmente 179 nella classifica WTA.