Roger Federer in campo anche nel 2021?

Roger Federer ha subito un infortunio e resterà fermo per diversi mesi.

Attraverso i propri social il giornalista Gustavo Goitia ha smentito un possibile ritiro di Roger ed ha riportato alcune dichiarazioni del tennista elvetico.

Federer avrebbe dichiarato di non vedere motivi per non disputare anche la stagione 2021 e che, famiglia permettendo, è pronto a giocare anche il prossimo anno.