Cristian Garin ha giocato a Santiago senza l’approvazione del medico

Cristian Garin nel torneo ATP 250 di Santiago, ha avuto un infortunio alla schiena nei quarti di finale e per questo motivo ha abbandonato il campo contro il giovane brasiliano Wild.

Il cileno ha spiegato ai giornalisti perché ha abbandonato l’incontro: “Ho sofferto molto negli ultimi giorni. Giovedì ho finito la partita con Davidovich molto tardi e venerdì sono andato a fare una visita medica e mi hanno detto che avevo un’infiammazione alla parte bassa della schiena ”, ha confessato.

Garin ha persino ammesso di aver giocato senza aver avuto l’approvazione dal medico. “Il dottore mi ha detto di non giocare e di riposare, ma non l’ho fatto e volevo giocare. Quando ho visto che non riuscivo praticamente più a muovermi, ho deciso di ritirarmi ”, ha spiegato il numero 18 al mondo che veniva da una serie di dieci vittorie consecutive e due titoli vinti consecutivamente.