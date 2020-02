Matteo Berrettini riprende ad allenarsi ma continua il fastidio agli addominali

Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre hanno rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano “L’Unione Sarda”.

“La mia priorità in questo momento è guarire, ma farò di tutto per essere presente al match di Davis con la Corea. Gli infortuni devono essere trattati con cura, altrimenti rischi che lo stesso problema si ripresenti durante la stagione” – dice Matteo.

Dichiara il suo coach Vincenzo Santopadre: “Matteo sta lavorando intensamente con il suo fisioterapista e osteopata. Le ecografie e risonanze che ha eseguito non hanno evidenziato lesioni, ma il fastidio alla parte addominale ancora persiste.

Oggi abbiamo in programma di riunirci con tutto il team per decidere cosa fare nelle prossime settimane”.