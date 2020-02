Verena Meliss conquista a Cancun la sua seconda finale ITF in carriera

Continua la cavalcata di Verena Meliss nel 15.000 dollari ITF di Cancun in Messico. La 22enne si è imposta nella semifinale contro la statunitense Dasha Ivanova senza fatica in due set per 6-4, 6-1. Così la Meliss raggiunge per la seconda volta in carriera una finale ITF.

In finale la tennista d’Oltradige se la vedrà domenica pomeriggio con la testa di serie numero 5 brasiliana Ingrid Gamarra Martins (WTA 688), che si è imposta nell’altra semifinale sulla sua connazionale Nathaly Kurata con un netto 6-2, 6-0. Meliss, numero 3 del tabellone e 505 del mondo, ha giocato oggi per la terza volta in una semifinale ITF. L’anno scorso ad Imola ha mancato l’accesso in finale, a fine ottobre ha raggiunto la finale di Oslo, dove però è stata sconfitta. Contro la Ivanova (WTA 464), numero 2 a Cancun, l’azzurra ha giocato un grande tennis, aggiudicandosi il primo parziale dopo 44 minuti di gioco per 6-4. La statunitense non è mai entrata in partita, consentendo alla Meliss di chiudere i conti con la sua prima palla match sul 6-1 finale.

