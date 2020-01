L’Australian Open perde Rafael Nadal. Dominic Thiem dopo una grande battaglia e 3 tiebreak vinti accede alle semifinali (con il video della partita)

Gli Australian Open hanno perso il numero uno del mondo nonché il finalista della scorsa edizione. Rafael Nadal è infatti stato eliminato nei quarti di finale da Dominic Thiem (ATP 5) che, grazie al peso dei propri colpi e alla maggior freddezza nei tie-break, si è imposto con il punteggio di 7-6 (7/3) 7-6 (7/4) 4-6 7-6 (8/6) in un braccio di ferro durato quattro ore.

Costretto ad inseguire nei primi due set per i break centrati dal maiorchino nell’8o e rispettivamente 5o game, l’austriaco ha avuto il merito di non perdersi d’animo, mostrando una grande solidità contro un avversario che lo aveva battuto in 9 dei 13 precedenti. Recuperato lo svantaggio, in entrambe le occasioni ha gestito agevolmente il tie-break grazie all’eccezionale dinamismo che ne ha contraddistinto l’intera partita. Un’esitazione nella terza frazione (break di Nadal sul 5-4) e una nella quarta quando serviva per il set sul 5-4 ha sporcato una prestazione altrimenti perfetta del 26enne, che ritrova ora in semifinale il 22enne Alexander Zverev (7), già affrontato 8 volte nel circuito ATP e battuto 6 volte.

La partita punto per punto