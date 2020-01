Australian Open Juniores, tabellone femminile: Melania Delai attende una qualificata

E’ Melania Delai, al momento, l’unica italiana ai nastri di partenza nel tabellone principale degli Australian Open Juniores 2020. La giocatrice trentina, classe 2002, avrebbe dovuto giocare le qualificazioni ma ne è stata esentata grazie alla finale raggiunta nel torneo Grado 1 di Traralgon: beneficiaria, dunque, di uno special exempt, attenderà al primo turno una tennista proveniente proprio dal tabellone cadetto, nel quale è ancora in corsa Lisa Pigato mentre sono già state eliminate Matilde Mariani e Sofia Rocchetti.

LO SPOT DI MELANIA DELAI

Oksana Selekhmeteva (7,RUS) vs Angelina Wirges (GER)

Q vs Melania Delai (SE,ITA)

Sohyun Park (KOR) vs Kristyna Lavickova (CZE)

Matilda Mutavdzic (GBR) vs Victoria Jimenez Kasintseva (9,AND)