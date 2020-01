Gian Marco Moroni si è ritirato da Bangkok per crampi

Gian Marco Moroni ha abbandonato questa mattina il torneo di Bangkok per colpa dei crampi quando era in campo contro il giocatore thailandese Wishaya Trongcharoenchaikul.

L’azzurro dopo aver vinto il primo set per 7 a 5 e perso il secondo parziale al tiebreak per 7 punti a 4, nel terzo set sotto per 0 a 1 ma servizio a disposizione, 40 pari, è stato colpito dai crampi e per questo motivo si è ritirato dal torneo.