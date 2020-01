Australian Open, Fognini attacca Bernardes: “Fai pena, non sei all’altezza”

Fabio Fognini è parso piuttosto nervoso in avvio di quinto set nel match di primo turno degli Australian Open 2020 contro Reilly Opelka. Nel secondo game, sul 40-40 e con l’azzurro avanti per 1-0, il ligure sbaglia un colpo e rompe la racchetta: il giudice di sedia Carlos Bernardes, applicando il regolamento, gli dà un penalty point che in questo caso ha un’importanza capitale perché vale l’1-1. Il numero 12 ATP, non primo a questo tipo di atteggiamenti sopra le righe, non ci sta e dunque si avvicina al seggiolone occupato dal brasiliano e afferma: “Se non ti voglio più sulla sedia c’è un motivo. Fai pena Berna, fai pena. Non puoi parlare, non puoi parlare, stai zitto“.

Bernardes, che vive in un paese in provincia di Bergamo e dunque conosce perfettamente l’italiano, risponde a Fognini dicendo di averlo visto sbattere la racchetta in terra ben quattro volte tra ieri e oggi (la partita, sospesa per pioggia, è ripresa nella notte con Opelka avanti di due set). Il pubblico comincia a fischiare, ma Fognini prosegue: “L’ho fatto due volte, ieri ho spaccato la racchetta e mi hai dato warning. Questo (Opelka, ndr) ti dice fucking, fucking non so cosa e prende il warning. Hai capito perché non ti voglio più vedere sulla sedia? Perché fai pena Berna, non mi metti tranquillità. Siamo 1-0 al quinto, tu non puoi darmi penalty point: devi usare la testa. Non è ti ho detto di mangiare la m***a o di andare a fan***o, è completamente diverso. Non mi dai sicurezza, non mi piaci e non so più come dirtelo. Io con te non sto tranquillo in campo, già ho i c***i miei e in più ho te sulla sedia e io sbrocco perché non sei all’altezza, non sei all’altezza. Non mi dai sicurezza”.