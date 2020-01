Gli assi della racchetta in sostegno dell’Australia. Si rivede in campo Federer. Raccolti ben 3,5 milioni di dollari (Video Completo)

E’ tornata la calma a Melbourne, anche grazie a un temporale che ha portato un po’ di pioggia e sollievo all’aria inquinata dagli incendi che stanno devastando l’Australia.

Intanto sotto il tetto chiuso della Rod Laver Arena è andata in scena la giornata di esibizioni “Rally for relief”, dove gli assi della racchetta mondiale, tra cui Roger Federer, Serena Williams, Novak Djokovic e Rafael Nadal, hanno potuto raccogliere 3.5 milioni di dollari. Roger e il maiorchino hanno inoltre annunciato di avere personalmente donato circa 150mila euro alle vittime degli incendi.

Attendendo il ritorno in campo ufficiale di Federer nel primo turno dello Slam australiano, oggi l’ex numero uno al mondo ha giocato un set, vinto 7-6 (8/6) contro Nick Kyrgios.

