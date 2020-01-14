Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 Qualificazioni

Aleksandar Vukic ha sconfitto il nostro Thomas Fabbiano
Australian Open – 2° Turno Qualificazioni M.
Vukic – Bachinger
Lestienne – Mott
Coria (15) – Gulbis
Gojowczyk (16) – Kavcic
Galan Riveros – Jung (19)
Domingues – Li
Kudla (7) – Ivashka
Silva – Krstin
Saville – Kovalik (26)
Mager (13) – Purcell
Martinez Portero – Varillas Patino-Samu (29)
Lorenzi (12) – Rosol
Gombos (10) – Marcora
Australian Open – 2° Turno Qualificazioni F.
Gatto-Monticone – Di Giuseppe
Gibbs (15) – Dart
Wickmayer – Li (31)
Flink (16) – Aiava
Muramatsu – Lottner
Di Lorenzo (14) – Cocciaretto
Savinykh – Martincova (23)
Osorio Serrano – Wang (24)
Samsonova (12) – Baptiste
Tomova – Niculescu (20)
Voegele (11) – Satralova
Bouchard – Inglis (21)
Bonaventure (9) – Trevisan
Govortsova – Dolehide (30)
Bolsova (8) – Rogers
Australian Open – 1° Turno Qualificazioni
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(12) P. Lorenzi vs A. Menendez-Maceiras
GS Australian Open
P. Lorenzi [12]
6
6
A. Menendez-Maceiras
3
3
Vincitore: P. Lorenzi
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Menendez-Maceiras
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
P. Lorenzi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
A. Menendez-Maceiras
4-2 → 4-3
P. Lorenzi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-
40-40
A-
3-2 → 4-2
A. Menendez-Maceiras
3-1 → 3-2
P. Lorenzi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Menendez-Maceiras
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
-A
1-1 → 2-1
P. Lorenzi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Menendez-Maceiras
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Lorenzi
15-40
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-
5-3 → 6-3
A. Menendez-Maceiras
5-2 → 5-3
A. Menendez-Maceiras
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-
4-1 → 4-2
A. Menendez-Maceiras
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
A. Menendez-Maceiras
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
-A
40-40
A-
1-0 → 1-1
E. Bouchard vs X. You
GS Australian Open
E. Bouchard
4
7
6
X. You
6
6
1
Vincitore: E. Bouchard
Servizio
Svolgimento
Set 3
X. You
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
E. Bouchard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
X. You
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
X. You
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
E. Bouchard
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 6-6
X. You
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 6-5
E. Bouchard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
X. You
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
E. Bouchard
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
X. You
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
E. Bouchard
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
E. Bouchard
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Bouchard
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
E. Bouchard
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
X. You
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
E. Bouchard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
X. You
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Bouchard
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
E. Bouchard
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
-A
40-A
0-0 → 0-1
(7) D. Kudla vs B. Tomic
GS Australian Open
D. Kudla [7]
7
6
B. Tomic
6
3
Vincitore: D. Kudla
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Tomic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
B. Tomic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
B. Tomic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
D. Kudla
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
D. Kudla
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
B. Tomic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
B. Tomic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Kudla
30-40
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 1-1
B. Tomic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
D. Aiava vs K. Rakhimova
GS Australian Open
D. Aiava
6
6
K. Rakhimova
4
2
Vincitore: D. Aiava
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Aiava
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
K. Rakhimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
D. Aiava
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
K. Rakhimova
15-40
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
D. Aiava
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Aiava
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
K. Rakhimova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
K. Rakhimova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
D. Aiava
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
D. Aiava
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
K. Rakhimova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(1) A. Bogdan vs (WC) I. Popovic
GS Australian Open
A. Bogdan [1]
7
6
I. Popovic
6
4
Vincitore: A. Bogdan
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Popovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
A. Bogdan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
I. Popovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
I. Popovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Bogdan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
I. Popovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
I. Popovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Bogdan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
I. Popovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
A. Bogdan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
I. Popovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
I. Popovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
I. Popovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
K. Okamura vs H. Baptiste
GS Australian Open
K. Okamura
1
4
H. Baptiste
6
6
Vincitore: H. Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-
4-5 → 4-6
K. Okamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
H. Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
K. Okamura
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-
40-40
-A
40-40
A-
2-4 → 3-4
H. Baptiste
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
H. Baptiste
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-
40-40
A-
1-2 → 1-3
K. Okamura
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-
40-40
-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Okamura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
K. Okamura
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
-A
1-2 → 1-3
(11) S. Voegele vs D. Jakupovic
GS Australian Open
S. Voegele [11]
40
4
6
D. Jakupovic•
A
6
5
Vincitore: S. Voegele per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jakupovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
S. Voegele
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
D. Jakupovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Voegele
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
D. Jakupovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
S. Voegele
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
D. Jakupovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Voegele
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
-A
3-3 → 3-4
D. Jakupovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Voegele
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
D. Jakupovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
S. Voegele
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-30
1-1 → 2-1
D. Jakupovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
S. Voegele
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
D. Young vs (19) J. Jung
GS Australian Open
D. Young
4
7
1
J. Jung [19]
6
6
6
Vincitore: J. Jung
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Young
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 1-5
J. Jung
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
D. Young
40-A
15-0
15-15
15-30
15-40
0-3 → 0-4
J. Jung
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
D. Young
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
J. Jung
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
D. Young
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
J. Jung
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Jung
40-15
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Jung
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
D. Young
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
J. Jung
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
D. Young
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
E. Gulbis vs M. Cressy
GS Australian Open
E. Gulbis
6
6
M. Cressy
3
3
Vincitore: E. Gulbis
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cressy
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
M. Cressy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
E. Gulbis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Cressy
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
E. Gulbis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cressy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
M. Cressy
15-0
0-15
30-0
30-15
40-15
4-1 → 4-2
E. Gulbis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
E. Gulbis
0-15
15-15
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(WC) E. Perez vs Y. Wickmayer
GS Australian Open
E. Perez
6
1
Y. Wickmayer
7
6
Vincitore: Y. Wickmayer
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Perez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Y. Wickmayer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
E. Perez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Y. Wickmayer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
E. Perez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
Y. Wickmayer
0-40
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
E. Perez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
E. Perez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Y. Wickmayer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
E. Perez
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Y. Wickmayer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
E. Perez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Y. Wickmayer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
E. Perez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Y. Wickmayer
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Purcell vs A. Collarini
GS Australian Open
M. Purcell
7
6
6
A. Collarini
6
7
4
Vincitore: M. Purcell
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Collarini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
M. Purcell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Purcell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Collarini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
-A*
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
0-0*
6-6 → 6-7
A. Collarini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-
6-5 → 6-6
M. Purcell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
A. Collarini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
M. Purcell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
A. Collarini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
M. Purcell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-
40-40
-A
40-40
-A
40-40
A-
40-40
-A
5-3 → 5-4
M. Purcell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-
40-40
A-
4-3 → 5-3
A. Collarini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
-A
40-40
-A
40-40
-A
3-3 → 4-3
M. Purcell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Purcell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
P. Krstin vs (30) M. Klizan
GS Australian Open
P. Krstin
6
6
M. Klizan [30]
3
2
Vincitore: P. Krstin
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Klizan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
P. Krstin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
M. Klizan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
M. Klizan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Klizan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
P. Krstin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
M. Klizan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
P. Krstin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
M. Klizan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
(14) F. Di Lorenzo vs J. Grabher
GS Australian Open
F. Di Lorenzo [14]
6
6
J. Grabher
3
2
Vincitore: F. Di Lorenzo
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Di Lorenzo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
J. Grabher
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
F. Di Lorenzo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Di Lorenzo
A-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
J. Grabher
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
J. Grabher
15-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
F. Di Lorenzo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
30-40
1-1 → 1-2
F. Di Lorenzo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
F. Di Lorenzo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
M. Di Giuseppe vs (26) W. Osuigwe
GS Australian Open
M. Di Giuseppe
3
6
6
W. Osuigwe [26]
6
4
1
Vincitore: M. Di Giuseppe
Servizio
Svolgimento
Set 3
W. Osuigwe
40-40
0-15
15-15
30-15
40-15
5-0 → 5-1
M. Di Giuseppe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
W. Osuigwe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Di Giuseppe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Di Giuseppe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
W. Osuigwe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Di Giuseppe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Di Giuseppe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Di Giuseppe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
W. Osuigwe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Di Giuseppe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
W. Osuigwe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
M. Di Giuseppe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
W. Osuigwe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
M. Di Giuseppe
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. Di Giuseppe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Di Giuseppe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Stakhovsky vs (31) B. Rola
GS Australian Open
S. Stakhovsky
7
6
B. Rola [31]
6
4
Vincitore: S. Stakhovsky
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Rola
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
B. Rola
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
B. Rola
30-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Stakhovsky
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
S. Stakhovsky
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
B. Rola
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
S. Stakhovsky
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
S. Stakhovsky
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
B. Rola
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
B. Rola
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
B. Rola
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
O. Govortsova vs (WC) A. Myers
GS Australian Open
O. Govortsova
7
7
A. Myers
5
5
Vincitore: O. Govortsova
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Govortsova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
A. Myers
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
O. Govortsova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
O. Govortsova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
-A
5-3 → 5-4
O. Govortsova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
A. Myers
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
A. Myers
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
-A
2-2 → 3-2
O. Govortsova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Myers
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Myers
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
-A
5-5 → 6-5
A. Myers
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
-A
4-4 → 5-4
O. Govortsova
15-0
15-15
15-30
40-40
-A
40-40
A-
40-40
A-
3-4 → 4-4
O. Govortsova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
A. Myers
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
O. Govortsova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
-A
40-40
A-
1-2 → 2-2
A. Myers
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-
40-40
A-
40-40
A-
40-40
A-
1-1 → 1-2
(WC) T. Schoolkate vs (29) J. Varillas
GS Australian Open
T. Schoolkate
6
5
5
J. Varillas [29]
2
7
7
Vincitore: J. Varillas
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Varillas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
J. Varillas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
T. Schoolkate
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
J. Varillas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
T. Schoolkate
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Varillas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
T. Schoolkate
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
J. Varillas
40-A
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
T. Schoolkate
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Varillas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. Varillas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Varillas
0-40
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 6-2
J. Varillas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
(11) T. Fabbiano vs (WC) A. Vukic
GS Australian Open
T. Fabbiano [11]
6
4
A. Vukic
7
6
Vincitore: A. Vukic
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vukic
0-30
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Vukic
40-30
15-0
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
T. Fabbiano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
T. Fabbiano
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
T. Fabbiano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
T. Fabbiano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
T. Fabbiano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
(WC) B. Mott vs (27) P. Sousa
GS Australian Open
B. Mott
6
6
P. Sousa [27]
3
4
Vincitore: B. Mott
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Mott
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
P. Sousa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
B. Mott
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
P. Sousa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
B. Mott
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Sousa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Mott
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
P. Sousa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
B. Mott
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
P. Sousa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
P. Sousa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
B. Mott
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(WC) O. Tjandramulia vs (WC) B. Woolcock
GS Australian Open
O. Tjandramulia
0
3
B. Woolcock
6
6
Vincitore: B. Woolcock
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Tjandramulia
A-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
O. Tjandramulia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
O. Tjandramulia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
O. Tjandramulia
15-30
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
B. Woolcock
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
O. Tjandramulia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
B. Woolcock
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Tjandramulia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-5 → 0-6
O. Tjandramulia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
B. Woolcock
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
O. Tjandramulia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(13) G. Mager vs M. Ebden
GS Australian Open
G. Mager [13]
7
6
M. Ebden
5
4
Vincitore: G. Mager
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Mager
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-
5-4 → 6-4
M. Ebden
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-
5-3 → 5-4
G. Mager
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
G. Mager
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
G. Mager
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-
1-2 → 2-2
G. Mager
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Mager
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-
40-40
-A
40-40
-A
40-40
A-
6-5 → 7-5
G. Mager
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
M. Ebden
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-
3-3 → 3-4
G. Mager
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
G. Mager
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Ebden
30-15
30-30
40-30
40-40
A-
1-1 → 1-2
R. Sramkova vs (21) M. Inglis
GS Australian Open
R. Sramkova
3
6
6
M. Inglis [21]
6
0
7
Vincitore: M. Inglis
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6*-4
7-4*
8-4*
8*-5
8*-6
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
10-10*
10*-11
11*-11
12-11*
12-12*
12*-13
13*-13
14-13*
14-14*
14*-15
15*-15
16-16*
16-15*
16-16*
16*-17
17*-17
17-18*
6-6 → 6-7
M. Inglis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
R. Sramkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
R. Sramkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
R. Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
M. Inglis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Inglis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-0 → 6-0
R. Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
M. Inglis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
R. Sramkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Inglis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Sramkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
M. Inglis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
R. Sramkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
R. Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
R. Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
R. Sramkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-
0-0 → 1-0
Z. Li vs (28) D. Sela
GS Australian Open
Z. Li•
15
7
5
D. Sela [28]
0
6
3
Vincitore: Z. Li per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Sela
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
D. Sela
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Z. Li
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
D. Sela
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Z. Li
6-2
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
0*-1
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
D. Sela
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Z. Li
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Z. Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
D. Sela
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
D. Sela
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
D. Sela
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
D. Sela
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Z. Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Sela
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
M. Bachinger vs (WC) J. Kubler
GS Australian Open
M. Bachinger
7
7
J. Kubler
5
5
Vincitore: M. Bachinger
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bachinger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
M. Bachinger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
J. Kubler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. Kubler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Bachinger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Bachinger
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kubler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 6-6
M. Bachinger
15-0
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Bachinger
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Kubler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
J. Kubler
30-30
30-40
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Bachinger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Bachinger
15-30
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Kubler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Bachinger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(WC) H. Bourchier vs (17) P. Gunneswaran
GS Australian Open
H. Bourchier
2
4
P. Gunneswaran [17]
6
6
Vincitore: P. Gunneswaran
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Gunneswaran
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
H. Bourchier
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
P. Gunneswaran
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
H. Bourchier
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
H. Bourchier
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
P. Gunneswaran
40-15
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Gunneswaran
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
P. Gunneswaran
15-30
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
H. Bourchier
0-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
H. Bourchier
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
P. Gunneswaran
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Court 10 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(9) Y. Bonaventure vs (WC) D. Parry
GS Australian Open
Y. Bonaventure [9]
6
7
D. Parry
2
5
Vincitore: Y. Bonaventure
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Bonaventure
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
D. Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
D. Parry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Y. Bonaventure
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Parry
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Parry
15-0
15-15
15-30
0-30
15-40
0-15
30-40
40-40
-A
40-40
-A
5-2 → 6-2
D. Parry
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Y. Bonaventure
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
D. Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
-A
3-1 → 4-1
D. Satralova vs X. Han
GS Australian Open
D. Satralova
6
6
X. Han
2
1
Vincitore: D. Satralova
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Han
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
X. Han
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Satralova
15-40
0-15
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Han
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
D. Satralova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-0 → 4-1
X. Han
-A
0-15
15-15
15-30
15-40
3-0 → 4-0
D. Satralova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-
2-0 → 3-0
X. Han
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
-A
1-0 → 2-0
L. Broady vs I. Ivashka
GS Australian Open
L. Broady
3
0
I. Ivashka
6
6
Vincitore: I. Ivashka
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Broady
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
I. Ivashka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Broady
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
I. Ivashka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
L. Broady
40-A
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
I. Ivashka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Broady
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
L. Broady
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
I. Ivashka
A-40
30-30
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 0-2
L. Broady
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
A. Lottner vs (17) K. Kawa
GS Australian Open
A. Lottner
6
6
K. Kawa [17]
2
1
Vincitore: A. Lottner
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Kawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
K. Kawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
A. Lottner
40-0
15-0
30-0
30-15
40-15
3-1 → 4-1
K. Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Kawa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
K. Kawa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Lottner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
M. Viola vs N. Kuhn
GS Australian Open
M. Viola
15
4
6
3
N. Kuhn•
0
6
3
1
Vincitore: M. Viola per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Kuhn
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
N. Kuhn
40-A
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Viola
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
N. Kuhn
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Viola
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
N. Kuhn
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
M. Viola
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Kuhn
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Viola
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Viola
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
N. Kuhn
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
N. Kuhn
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
N. Kuhn
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
N. Kuhn
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Bolkvadze vs (30) C. Dolehide
GS Australian Open
M. Bolkvadze
3
2
C. Dolehide [30]
6
6
Vincitore: C. Dolehide
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bolkvadze
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
C. Dolehide
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Bolkvadze
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
M. Bolkvadze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bolkvadze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
C. Dolehide
A-
15-0
15-15
15-30
15-40
1-3 → 2-3
M. Bolkvadze
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
-A
1-2 → 1-3
M. Bolkvadze
30-40
0-15
15-15
30-15
40-40
A-
0-1 → 1-1
C. Dolehide
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
R. Marcora vs L. Lacko
GS Australian Open
R. Marcora
6
6
L. Lacko
3
2
Vincitore: R. Marcora
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Marcora
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
L. Lacko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
R. Marcora
A-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
L. Lacko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
R. Marcora
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Lacko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
R. Marcora
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-
2-2 → 3-2
L. Lacko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-
2-1 → 2-2
R. Marcora
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-
1-1 → 2-1
R. Marcora
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
M. Osorio Serrano vs N. Kostic
GS Australian Open
M. Osorio Serrano
2
6
6
N. Kostic
6
1
1
Vincitore: M. Osorio Serrano
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Kostic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
M. Osorio Serrano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 5-1
N. Kostic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-0 → 5-0
M. Osorio Serrano
15-0
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
15-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
M. Osorio Serrano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Osorio Serrano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
N. Kostic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Osorio Serrano
5-1 → 6-1
N. Kostic
15-40
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
M. Osorio Serrano
3-1 → 4-1
N. Kostic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Osorio Serrano
0-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Osorio Serrano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Osorio Serrano
30-0
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
M. Osorio Serrano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
M. Osorio Serrano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
N. Kostic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Osorio Serrano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
M. Osorio Serrano
0-0 → 0-1
G. Gatto-Monticone vs F. Liu
GS Australian Open
G. Gatto-Monticone
6
6
F. Liu
2
0
Vincitore: G. Gatto-Monticone
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Gatto-Monticone
5-0 → 6-0
G. Gatto-Monticone
3-0 → 4-0
F. Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
G. Gatto-Monticone
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
F. Liu
40-A
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Gatto-Monticone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
F. Liu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
G. Gatto-Monticone
3-2 → 4-2
G. Gatto-Monticone
2-1 → 2-2
F. Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
G. Gatto-Monticone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Sherif vs (31) A. Li
GS Australian Open
M. Sherif
3
5
A. Li [31]
6
7
Vincitore: A. Li
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Li
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 5-7
M. Sherif
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
A. Li
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Sherif
30-40
15-0
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
M. Sherif
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Li
A-40
0-15
0-30
0-40
15-40
0-1 → 1-1
M. Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
M. Sherif
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
A. Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(8) A. Bolsova vs P. Ozgen
GS Australian Open
A. Bolsova [8]
6
6
P. Ozgen
2
3
Vincitore: A. Bolsova
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Ozgen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
-A
40-40
A-
40-40
A-
5-2 → 5-3
P. Ozgen
0-30
0-15
0-30
0-40
15-40
3-2 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Ozgen
30-30
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
A. Bolsova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-
4-2 → 5-2
P. Ozgen
0-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
P. Ozgen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-
3-0 → 3-1
A. Bolsova
A-
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-
2-0 → 3-0
P. Ozgen
0-15
30-30
30-40
40-40
A-
40-40
A-
40-40
-A
1-0 → 2-0
A. Bolsova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
F. Ferreira Silva vs E. Lopez Perez
GS Australian Open
F. Ferreira Silva
2
6
6
J. Nam
6
4
4
Vincitore: F. Ferreira Silva
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Nam
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
J. Nam
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
F. Ferreira Silva
2-2 → 3-2
J. Nam
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Nam
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
F. Ferreira Silva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nam
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
F. Ferreira Silva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Nam
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
F. Ferreira Silva
4-2 → 4-3
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Nam
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Ferreira Silva
1-1 → 2-1
J. Nam
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
F. Ferreira Silva
30-40
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nam
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
F. Ferreira Silva
1-5 → 2-5
J. Nam
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-
1-4 → 1-5
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
J. Nam
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 0-4
F. Ferreira Silva
-A
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
J. Nam
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
F. Ferreira Silva
0-0 → 0-1
A. Krunic vs (23) T. Martincova
GS Australian Open
A. Krunic
1
1
T. Martincova [23]
6
6
Vincitore: T. Martincova
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Krunic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
T. Martincova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 1-3
A. Krunic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Martincova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
A. Krunic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
T. Martincova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
B. Van de Zandschulp vs C. Lestienne
GS Australian Open
B. Van de Zandschulp
3
6
5
C. Lestienne
6
1
7
Vincitore: C. Lestienne
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Van de Zandschulp
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-6 → 5-7
B. Van de Zandschulp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
B. Van de Zandschulp
4-5 → 5-5
B. Van de Zandschulp
3-4 → 4-4
C. Lestienne
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
B. Van de Zandschulp
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
B. Van de Zandschulp
0-3 → 1-3
C. Lestienne
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
B. Van de Zandschulp
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
C. Lestienne
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
B. Van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
C. Lestienne
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
B. Van de Zandschulp
1-1 → 2-1
B. Van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
C. Lestienne
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
B. Van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
B. Van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
B. Van de Zandschulp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
C. Lestienne
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
B. Van de Zandschulp
0-1 → 1-1
C. Lestienne
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(14) A. Hoang vs M. Janvier
GS Australian Open
A. Hoang [14]
6
7
1
M. Janvier
7
6
6
Vincitore: M. Janvier
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Janvier
A-40
15-0
15-15
30-15
40-15
1-5 → 1-6
A. Hoang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
M. Janvier
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Hoang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
A. Hoang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
M. Janvier
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
M. Janvier
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
M. Janvier
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Janvier
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
M. Janvier
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
M. Janvier
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
A. Hoang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Janvier
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
A. Hoang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
A. Hoang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Hoang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
A. Hoang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) L. Saville vs M. Torpegaard
GS Australian Open
L. Saville
6
6
M. Torpegaard
3
3
Vincitore: L. Saville
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Saville
0-40
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
M. Torpegaard
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
L. Saville
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Torpegaard
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-
5-2 → 5-3
L. Saville
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
-A
40-40
A-
40-40
4-2 → 5-2
M. Torpegaard
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
L. Saville
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 3-1
M. Torpegaard
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-
40-40
-A
1-0 → 2-0
L. Saville
0-15
15-15
40-30
40-40
A-
0-0 → 1-0
(12) L. Samsonova vs J. Lu
GS Australian Open
L. Samsonova [12]
6
6
J. Lu
1
0
Vincitore: L. Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Samsonova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
J. Lu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
J. Lu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
J. Lu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
L. Samsonova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
J. Lu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
J. Lu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
J. Lu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
-A
40-40
A-
40-40
-A
1-0 → 2-0
L. Samsonova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-
40-40
A-
0-0 → 1-0
R. Hogenkamp vs (24) X. Wang
GS Australian Open
R. Hogenkamp
3
2
X. Wang [24]
6
6
Vincitore: X. Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
X. Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
R. Hogenkamp
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
R. Hogenkamp
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
R. Hogenkamp
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
X. Wang
40-30
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
R. Hogenkamp
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
X. Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
B. Kavcic vs J. Clarke
GS Australian Open
B. Kavcic
7
3
6
J. Clarke
6
6
2
Vincitore: B. Kavcic
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Kavcic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
B. Kavcic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
J. Clarke
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
B. Kavcic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
B. Kavcic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
J. Clarke
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-6 → 6-6
B. Kavcic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
B. Kavcic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. Clarke
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Kavcic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(15) N. Gibbs vs C. Bucsa
GS Australian Open
N. Gibbs [15]
6
2
7
C. Bucsa
0
6
5
Vincitore: N. Gibbs
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Gibbs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Bucsa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
C. Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
N. Gibbs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Bucsa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Gibbs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
C. Bucsa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
N. Gibbs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
N. Gibbs
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Bucsa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Gibbs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-0 → 6-0
C. Bucsa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
N. Gibbs
40-15
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
N. Gibbs
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
S. Rogers vs M. Barthel
GS Australian Open
S. Rogers
6
6
M. Barthel
4
0
Vincitore: S. Rogers
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Rogers
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 6-0
M. Barthel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
-A
4-0 → 5-0
S. Rogers
0-30
0-15
15-15
30-15
40-15
3-0 → 4-0
M. Barthel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
-A
2-0 → 3-0
S. Rogers
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Barthel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
S. Rogers
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Barthel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-
2-2 → 2-3
S. Rogers
30-15
15-0
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
M. Barthel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-
1-1 → 1-2
S. Rogers
30-0
30-15
30-30
40-40
A-
0-1 → 1-1
(10) N. Gombos vs J. Ficovich
GS Australian Open
N. Gombos [10]
6
6
J. Ficovich
4
1
Vincitore: N. Gombos
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Gombos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
J. Ficovich
0-15
15-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Ficovich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
N. Gombos
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
N. Gombos
-A
15-0
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-
2-2 → 3-2
J. Ficovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-
2-1 → 2-2
N. Gombos
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
N. Gombos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
-A
1-0 → 1-1
E. Cocciaretto vs B. Schoofs
GS Australian Open
E. Cocciaretto
6
7
6
B. Schoofs
7
5
3
Vincitore: E. Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Schoofs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
E. Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
E. Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
E. Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
B. Schoofs
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
E. Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
E. Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
B. Schoofs
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
B. Schoofs
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
E. Cocciaretto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
B. Schoofs
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
E. Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
B. Schoofs
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
B. Schoofs
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
B. Schoofs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
B. Schoofs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
E. Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
E. Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
B. Schoofs
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
E. Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
B. Schoofs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Schoofs
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
E. Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(15) F. Coria vs R. Ramanathan
GS Australian Open
F. Coria [15]
4
6
6
R. Ramanathan
6
4
1
Vincitore: F. Coria
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Coria
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
R. Ramanathan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
R. Ramanathan
30-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Coria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
R. Ramanathan
0-15
15-15
0-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
F. Coria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
F. Coria
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
R. Ramanathan
40-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Coria
0-30
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Coria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
R. Ramanathan
15-0
15-15
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
R. Ramanathan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
30-40
2-4 → 3-4
F. Coria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
R. Ramanathan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
E. Kostova vs H. Dart
GS Australian Open
E. Kostova
4
1
H. Dart
6
6
Vincitore: H. Dart
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Kostova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
E. Kostova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
E. Kostova
0-40
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
E. Kostova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Kostova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
H. Dart
15-0
15-15
15-30
15-40
30-30
30-40
3-2 → 4-2
E. Kostova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
E. Kostova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
E. Kostova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Kostova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Cristian vs M. Trevisan
GS Australian Open
J. Cristian
2
2
M. Trevisan
6
6
Vincitore: M. Trevisan
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Trevisan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-
2-3 → 2-4
M. Trevisan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Cristian
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Trevisan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-
1-0 → 1-1
J. Cristian
15-40
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
-A
40-40
-A
40-40
-A
A-
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cristian
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
-A
40-40
A-
40-40
2-4 → 2-5
M. Trevisan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
J. Cristian
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
J. Cristian
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
-A
0-0 → 0-1
A. Kalinina vs (20) M. Niculescu
GS Australian Open
A. Kalinina
6
2
M. Niculescu [20]
7
6
Vincitore: M. Niculescu
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kalinina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
M. Niculescu
40-30
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Kalinina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
M. Niculescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Kalinina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Niculescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
M. Niculescu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Kalinina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
M. Niculescu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
A. Kalinina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
M. Niculescu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Niculescu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
A. Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
M. Niculescu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-
40-40
A-
A-40
1-2 → 1-3
M. Niculescu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Kalinina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
M. Moraing vs J. Domingues
GS Australian Open
M. Moraing
6
3
J. Domingues
7
6
Vincitore: J. Domingues
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Moraing
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
J. Domingues
15-40
0-15
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
M. Moraing
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Moraing
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
M. Moraing
40-A
15-0
15-15
15-30
0-15
0-30
15-40
15-0
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Domingues
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Moraing
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
J. Domingues
15-0
30-0
40-0
15-15
40-15
4-3 → 4-4
M. Moraing
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Domingues
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Moraing
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
(16) P. Gojowczyk vs T. Seyboth Wild
GS Australian Open
P. Gojowczyk [16]
6
6
T. Seyboth Wild
4
2
Vincitore: P. Gojowczyk
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Gojowczyk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
T. Seyboth Wild
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
P. Gojowczyk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
T. Seyboth Wild
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
P. Gojowczyk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Seyboth Wild
15-40
15-0
15-15
30-15
40-15
5-3 → 5-4
T. Seyboth Wild
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
P. Gojowczyk
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
T. Seyboth Wild
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
P. Gojowczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
T. Seyboth Wild
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Taberner vs Y. Hanfmann
GS Australian Open
C. Taberner
6
1
Y. Hanfmann
7
6
Vincitore: Y. Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Taberner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Y. Hanfmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
C. Taberner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
C. Taberner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
30-30
15-0
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Taberner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
C. Taberner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
C. Taberner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Y. Hanfmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
C. Taberner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
C. Taberner
A-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-0
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
C. Taberner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Y. Hanfmann
40-A
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
C. Taberner
0-40
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
40-40
0-1 → 1-1
Court 19 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
T. Kamke vs (26) J. Kovalik
GS Australian Open
T. Kamke
1
6
J. Kovalik [26]
6
7
Vincitore: J. Kovalik
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Kovalik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-
6-5 → 6-6
T. Kamke
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-
40-40
A-
40-40
-A
40-40
-A
40-40
-A
5-3 → 5-4
J. Kovalik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
T. Kamke
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
T. Kamke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
T. Kamke
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kovalik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
T. Kamke
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
J. Kovalik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
P. Martinez vs J. Lenz
GS Australian Open
P. Martinez
6
6
J. Lenz
0
1
Vincitore: P. Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lenz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
J. Lenz
0-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lenz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
P. Martinez
40-30
15-0
15-15
30-15
40-15
2-0 → 3-0
J. Lenz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
V. Savinykh vs N. Bains
GS Australian Open
V. Savinykh
6
6
N. Bains
2
2
Vincitore: V. Savinykh
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Savinykh
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-15
5-2 → 6-2
N. Bains
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
V. Savinykh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
V. Savinykh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Savinykh
30-15
15-0
30-0
30-15
40-15
5-2 → 6-2
N. Bains
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
V. Savinykh
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
N. Bains
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
(16) V. Flink vs O. Dodin
GS Australian Open
V. Flink [16]
7
6
O. Dodin
6
3
Vincitore: V. Flink
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Dodin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
O. Dodin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
O. Dodin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
V. Flink
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
O. Dodin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
6*-2
6-3*
6-6 → 7-6
O. Dodin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
V. Flink
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
V. Flink
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
V. Flink
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
V. Flink
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
O. Dodin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
V. Flink
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
B. Zapata Miralles vs A. Tabilo
GS Australian Open
B. Zapata Miralles
6
6
3
A. Tabilo
7
2
6
Vincitore: A. Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Zapata Miralles
3-4 → 3-5
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
B. Zapata Miralles
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
B. Zapata Miralles
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
B. Zapata Miralles
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 3-1
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Zapata Miralles
5-2 → 6-2
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
B. Zapata Miralles
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
B. Zapata Miralles
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-15
3-0 → 4-0
B. Zapata Miralles
1-0 → 2-0
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
B. Zapata Miralles
5-5 → 6-5
B. Zapata Miralles
4-4 → 5-4
B. Zapata Miralles
4-3 → 4-4
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
A. Tabilo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Zapata Miralles
2-2 → 3-2
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
B. Zapata Miralles
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
B. Zapata Miralles
0-0 → 1-0
Court 22 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
L. Rosol vs T. Lamasine
GS Australian Open
L. Rosol
6
6
T. Lamasine
4
3
Vincitore: L. Rosol
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Lamasine
15-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
-A
40-40
A-
5-2 → 5-3
T. Lamasine
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-
4-1 → 4-2
L. Rosol
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
-A
40-40
-A
40-40
A-
3-1 → 4-1
T. Lamasine
0-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Lamasine
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
L. Rosol
15-0
30-0
30-15
30-0
30-30
30-40
5-3 → 5-4
T. Lamasine
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
T. Lamasine
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
T. Lamasine
15-40
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
-A
3-2 → 4-2
T. Lamasine
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
-A
40-40
-A
40-40
-A
40-40
A-
2-1 → 2-2
V. Tomova vs A. Raina
GS Australian Open
V. Tomova
6
7
A. Raina
2
6
Vincitore: V. Tomova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
A. Raina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
V. Tomova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
A. Raina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
V. Tomova
40-A
15-0
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
A. Raina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Raina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
V. Tomova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Tomova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
A. Raina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
A. Raina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
V. Tomova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Raina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
-A
40-40
A-
40-40
A-
40-40
A-
40-40
-A
40-40
A-
40-40
A-40
2-0 → 2-1
V. Tomova
A-
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
A. Raina
15-0
15-15
30-15
40-15
15-30
40-30
40-40
-A
0-0 → 1-0
D. Galan vs F. Baldi
GS Australian Open
D. Galan
6
6
F. Baldi
1
2
Vincitore: D. Galan
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Baldi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
D. Galan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
F. Baldi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
F. Baldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
D. Galan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Galan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Galan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
F. Baldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
D. Galan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
F. Baldi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Melnikova vs C. Muramatsu
GS Australian Open
M. Melnikova
1
7
4
C. Muramatsu
6
5
6
Vincitore: C. Muramatsu
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Melnikova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
C. Muramatsu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
C. Muramatsu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Melnikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
C. Muramatsu
40-A
0-15
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
M. Melnikova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Muramatsu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Melnikova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Muramatsu
15-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Muramatsu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
M. Melnikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
C. Muramatsu
40-A
15-0
30-0
30-15
40-15
5-3 → 5-4
M. Melnikova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Melnikova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Muramatsu
15-0
30-0
30-15
40-15
15-30
30-40
15-15
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
M. Melnikova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
M. Melnikova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Melnikova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
C. Muramatsu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Soltanto Bravi Azzurri.
Non mi sembra un campo e un pubblico da qualificazioni… Credo sia semplicemente un tramonto, e una foto d’archivio. Ciò non toglie che le condizioni siano limite, a dir poco.
Hahahaha è una foto vecchia! O credi che ci sia il centrale gremito per le qualificazioni?
Poi è un tramonto normalissimo a cui il fotografo ha probabilmente applicato un filtro
@ LunaDiamante (#2494332)
infatti mi sono chiesto se fosse il tramonto, ma temo che sia per gli incendi
Ma il cielo rosso di Melbourne nella fotografia? Impressionante!
E vogliono che si svolga lo Slam in queste condizioni?
Sono decisamente pazzi.
Veramente niente male questa prima giornata di quali x gli italiani! Con vittorie anche vs pronostico…menzione speciale x Coccia che vince la sua prima partita slam nelle quali:brava!
Ha vinto anche Viola. Il bilancio è già ben al di sopra di ogni aspettativa negativa di tutti i fenomeni da tastiera. Avanti Italia!
mitico paolino veramente non finisce mai di sorprenderci , gli avevo chiesto di rientrare nei 100 mi guardo’ sorridendo a firenze al challenger , sa ci crede pure lui lol
Brava Ludmilla!
Mitico Paolino, faccia da vecchio guerriero scavata nella roccia…Non so se riuscirò a reggere con gli occhi aperti ma comunque ci provo…
Forza Italia!