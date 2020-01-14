Australian Open 2020 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 Qualificazioni

14/01/2020 11:44 10 commenti
Aleksandar Vukic ha sconfitto il nostro Thomas Fabbiano
Aleksandar Vukic ha sconfitto il nostro Thomas Fabbiano

AUS Australian Open – 2° Turno Qualificazioni M.

Vukic – Bachinger
Lestienne – Mott
Coria (15) – Gulbis
Gojowczyk (16) – Kavcic
Galan Riveros – Jung (19)
Domingues – Li
Kudla (7) – Ivashka
Silva – Krstin
Saville – Kovalik (26)
Mager (13) – Purcell
Martinez Portero – Varillas Patino-Samu (29)
Lorenzi (12) – Rosol
Gombos (10) – Marcora

AUS Australian Open – 2° Turno Qualificazioni F.

Gatto-Monticone – Di Giuseppe
Gibbs (15) – Dart
Wickmayer – Li (31)
Flink (16) – Aiava
Muramatsu – Lottner
Di Lorenzo (14) – Cocciaretto
Savinykh – Martincova (23)
Osorio Serrano – Wang (24)
Samsonova (12) – Baptiste
Tomova – Niculescu (20)
Voegele (11) – Satralova
Bouchard – Inglis (21)
Bonaventure (9) – Trevisan
Govortsova – Dolehide (30)
Bolsova (8) – Rogers

AUS Australian Open – 1° Turno Qualificazioni

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(12) P. Lorenzi ITA vs A. Menendez-Maceiras ESP

GS Australian Open
P. Lorenzi [12]
6
6
A. Menendez-Maceiras
3
3
Vincitore: P. Lorenzi
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E. Bouchard CAN vs X. You CHN

GS Australian Open
E. Bouchard
4
7
6
X. You
6
6
1
Vincitore: E. Bouchard
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(7) D. Kudla USA vs B. Tomic AUS

GS Australian Open
D. Kudla [7]
7
6
B. Tomic
6
3
Vincitore: D. Kudla
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D. Aiava AUS vs K. Rakhimova RUS

GS Australian Open
D. Aiava
6
6
K. Rakhimova
4
2
Vincitore: D. Aiava
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(1) A. Bogdan ROU vs (WC) I. Popovic AUS

GS Australian Open
A. Bogdan [1]
7
6
I. Popovic
6
4
Vincitore: A. Bogdan
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Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
K. Okamura JPN vs H. Baptiste USA

GS Australian Open
K. Okamura
1
4
H. Baptiste
6
6
Vincitore: H. Baptiste
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(11) S. Voegele SUI vs D. Jakupovic SLO

GS Australian Open
S. Voegele [11]
40
4
6
D. Jakupovic
A
6
5
Vincitore: S. Voegele per ritiro
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D. Young USA vs (19) J. Jung TPE

GS Australian Open
D. Young
4
7
1
J. Jung [19]
6
6
6
Vincitore: J. Jung
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E. Gulbis LAT vs M. Cressy USA

GS Australian Open
E. Gulbis
6
6
M. Cressy
3
3
Vincitore: E. Gulbis
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(WC) E. Perez AUS vs Y. Wickmayer BEL

GS Australian Open
E. Perez
6
1
Y. Wickmayer
7
6
Vincitore: Y. Wickmayer
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Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Purcell AUS vs A. Collarini ARG

GS Australian Open
M. Purcell
7
6
6
A. Collarini
6
7
4
Vincitore: M. Purcell
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P. Krstin SRB vs (30) M. Klizan SVK

GS Australian Open
P. Krstin
6
6
M. Klizan [30]
3
2
Vincitore: P. Krstin
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(14) F. Di Lorenzo USA vs J. Grabher AUT

GS Australian Open
F. Di Lorenzo [14]
6
6
J. Grabher
3
2
Vincitore: F. Di Lorenzo
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M. Di Giuseppe ITA vs (26) W. Osuigwe USA

GS Australian Open
M. Di Giuseppe
3
6
6
W. Osuigwe [26]
6
4
1
Vincitore: M. Di Giuseppe
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S. Stakhovsky UKR vs (31) B. Rola SLO

GS Australian Open
S. Stakhovsky
7
6
B. Rola [31]
6
4
Vincitore: S. Stakhovsky
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Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
O. Govortsova BLR vs (WC) A. Myers AUS

GS Australian Open
O. Govortsova
7
7
A. Myers
5
5
Vincitore: O. Govortsova
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(WC) T. Schoolkate AUS vs (29) J. Varillas PER

GS Australian Open
T. Schoolkate
6
5
5
J. Varillas [29]
2
7
7
Vincitore: J. Varillas
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(11) T. Fabbiano ITA vs (WC) A. Vukic AUS

GS Australian Open
T. Fabbiano [11]
6
4
A. Vukic
7
6
Vincitore: A. Vukic
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(WC) B. Mott AUS vs (27) P. Sousa POR

GS Australian Open
B. Mott
6
6
P. Sousa [27]
3
4
Vincitore: B. Mott
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(WC) O. Tjandramulia AUS vs (WC) B. Woolcock AUS

GS Australian Open
O. Tjandramulia
0
3
B. Woolcock
6
6
Vincitore: B. Woolcock
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Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(13) G. Mager ITA vs M. Ebden AUS

GS Australian Open
G. Mager [13]
7
6
M. Ebden
5
4
Vincitore: G. Mager
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R. Sramkova SVK vs (21) M. Inglis AUS

GS Australian Open
R. Sramkova
3
6
6
M. Inglis [21]
6
0
7
Vincitore: M. Inglis
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Z. Li CHN vs (28) D. Sela ISR

GS Australian Open
Z. Li
15
7
5
D. Sela [28]
0
6
3
Vincitore: Z. Li per ritiro
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M. Bachinger GER vs (WC) J. Kubler AUS

GS Australian Open
M. Bachinger
7
7
J. Kubler
5
5
Vincitore: M. Bachinger
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(WC) H. Bourchier AUS vs (17) P. Gunneswaran IND

GS Australian Open
H. Bourchier
2
4
P. Gunneswaran [17]
6
6
Vincitore: P. Gunneswaran
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Court 10 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(9) Y. Bonaventure BEL vs (WC) D. Parry FRA

GS Australian Open
Y. Bonaventure [9]
6
7
D. Parry
2
5
Vincitore: Y. Bonaventure
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D. Satralova CZE vs X. Han CHN

GS Australian Open
D. Satralova
6
6
X. Han
2
1
Vincitore: D. Satralova
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L. Broady GBR vs I. Ivashka BLR

GS Australian Open
L. Broady
3
0
I. Ivashka
6
6
Vincitore: I. Ivashka
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A. Lottner GER vs (17) K. Kawa POL

GS Australian Open
A. Lottner
6
6
K. Kawa [17]
2
1
Vincitore: A. Lottner
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M. Viola ITA vs N. Kuhn ESP

GS Australian Open
M. Viola
15
4
6
3
N. Kuhn
0
6
3
1
Vincitore: M. Viola per ritiro
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Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Bolkvadze GEO vs (30) C. Dolehide USA

GS Australian Open
M. Bolkvadze
3
2
C. Dolehide [30]
6
6
Vincitore: C. Dolehide
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R. Marcora ITA vs L. Lacko SVK

GS Australian Open
R. Marcora
6
6
L. Lacko
3
2
Vincitore: R. Marcora
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M. Osorio Serrano COL vs N. Kostic SRB

GS Australian Open
M. Osorio Serrano
2
6
6
N. Kostic
6
1
1
Vincitore: M. Osorio Serrano
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G. Gatto-Monticone ITA vs F. Liu CHN

GS Australian Open
G. Gatto-Monticone
6
6
F. Liu
2
0
Vincitore: G. Gatto-Monticone
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M. Sherif EGY vs (31) A. Li USA

GS Australian Open
M. Sherif
3
5
A. Li [31]
6
7
Vincitore: A. Li
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Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(8) A. Bolsova ESP vs P. Ozgen TUR

GS Australian Open
A. Bolsova [8]
6
6
P. Ozgen
2
3
Vincitore: A. Bolsova
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F. Ferreira Silva POR vs E. Lopez Perez ESP

GS Australian Open
F. Ferreira Silva
2
6
6
J. Nam
6
4
4
Vincitore: F. Ferreira Silva
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A. Krunic SRB vs (23) T. Martincova CZE

GS Australian Open
A. Krunic
1
1
T. Martincova [23]
6
6
Vincitore: T. Martincova
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B. Van de Zandschulp NED vs C. Lestienne FRA

GS Australian Open
B. Van de Zandschulp
3
6
5
C. Lestienne
6
1
7
Vincitore: C. Lestienne
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(14) A. Hoang FRA vs M. Janvier FRA

GS Australian Open
A. Hoang [14]
6
7
1
M. Janvier
7
6
6
Vincitore: M. Janvier
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Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) L. Saville AUS vs M. Torpegaard DEN

GS Australian Open
L. Saville
6
6
M. Torpegaard
3
3
Vincitore: L. Saville
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(12) L. Samsonova RUS vs J. Lu CHN

GS Australian Open
L. Samsonova [12]
6
6
J. Lu
1
0
Vincitore: L. Samsonova
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R. Hogenkamp NED vs (24) X. Wang CHN

GS Australian Open
R. Hogenkamp
3
2
X. Wang [24]
6
6
Vincitore: X. Wang
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B. Kavcic SLO vs J. Clarke GBR

GS Australian Open
B. Kavcic
7
3
6
J. Clarke
6
6
2
Vincitore: B. Kavcic
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(15) N. Gibbs USA vs C. Bucsa ESP

GS Australian Open
N. Gibbs [15]
6
2
7
C. Bucsa
0
6
5
Vincitore: N. Gibbs
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Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
S. Rogers USA vs M. Barthel GER

GS Australian Open
S. Rogers
6
6
M. Barthel
4
0
Vincitore: S. Rogers
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(10) N. Gombos SVK vs J. Ficovich ARG

GS Australian Open
N. Gombos [10]
6
6
J. Ficovich
4
1
Vincitore: N. Gombos
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E. Cocciaretto ITA vs B. Schoofs NED

GS Australian Open
E. Cocciaretto
6
7
6
B. Schoofs
7
5
3
Vincitore: E. Cocciaretto
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(15) F. Coria ARG vs R. Ramanathan IND

GS Australian Open
F. Coria [15]
4
6
6
R. Ramanathan
6
4
1
Vincitore: F. Coria
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E. Kostova BUL vs H. Dart GBR

GS Australian Open
E. Kostova
4
1
H. Dart
6
6
Vincitore: H. Dart
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Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Cristian ROU vs M. Trevisan ITA

GS Australian Open
J. Cristian
2
2
M. Trevisan
6
6
Vincitore: M. Trevisan
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A. Kalinina UKR vs (20) M. Niculescu ROU

GS Australian Open
A. Kalinina
6
2
M. Niculescu [20]
7
6
Vincitore: M. Niculescu
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M. Moraing GER vs J. Domingues POR

GS Australian Open
M. Moraing
6
3
J. Domingues
7
6
Vincitore: J. Domingues
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(16) P. Gojowczyk GER vs T. Seyboth Wild BRA

GS Australian Open
P. Gojowczyk [16]
6
6
T. Seyboth Wild
4
2
Vincitore: P. Gojowczyk
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C. Taberner ESP vs Y. Hanfmann GER

GS Australian Open
C. Taberner
6
1
Y. Hanfmann
7
6
Vincitore: Y. Hanfmann
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Court 19 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
T. Kamke GER vs (26) J. Kovalik SVK

GS Australian Open
T. Kamke
1
6
J. Kovalik [26]
6
7
Vincitore: J. Kovalik
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P. Martinez ESP vs J. Lenz GER

GS Australian Open
P. Martinez
6
6
J. Lenz
0
1
Vincitore: P. Martinez
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V. Savinykh RUS vs N. Bains GBR

GS Australian Open
V. Savinykh
6
6
N. Bains
2
2
Vincitore: V. Savinykh
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(16) V. Flink RUS vs O. Dodin FRA

GS Australian Open
V. Flink [16]
7
6
O. Dodin
6
3
Vincitore: V. Flink
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B. Zapata Miralles ESP vs A. Tabilo CHI

GS Australian Open
B. Zapata Miralles
6
6
3
A. Tabilo
7
2
6
Vincitore: A. Tabilo
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Court 22 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
L. Rosol CZE vs T. Lamasine FRA

GS Australian Open
L. Rosol
6
6
T. Lamasine
4
3
Vincitore: L. Rosol
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V. Tomova BUL vs A. Raina IND

GS Australian Open
V. Tomova
6
7
A. Raina
2
6
Vincitore: V. Tomova
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D. Galan COL vs F. Baldi ITA

GS Australian Open
D. Galan
6
6
F. Baldi
1
2
Vincitore: D. Galan
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M. Melnikova RUS vs C. Muramatsu JPN

GS Australian Open
M. Melnikova
1
7
4
C. Muramatsu
6
5
6
Vincitore: C. Muramatsu
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giuseppe frank (Guest) 14-01-2020 15:07

Soltanto Bravi Azzurri.

 10
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DelPo Fan (Guest) 14-01-2020 11:27

Scritto da LunaDiamante
Ma il cielo rosso di Melbourne nella fotografia? Impressionante!
E vogliono che si svolga lo Slam in queste condizioni?
Sono decisamente pazzi.

Non mi sembra un campo e un pubblico da qualificazioni… Credo sia semplicemente un tramonto, e una foto d’archivio. Ciò non toglie che le condizioni siano limite, a dir poco.

 9
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+1: gene61
Lele (Guest) 14-01-2020 11:19

Scritto da LunaDiamante
Ma il cielo rosso di Melbourne nella fotografia? Impressionante!
E vogliono che si svolga lo Slam in queste condizioni?
Sono decisamente pazzi.

Hahahaha è una foto vecchia! O credi che ci sia il centrale gremito per le qualificazioni?
Poi è un tramonto normalissimo a cui il fotografo ha probabilmente applicato un filtro

 8
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frafra (Guest) 14-01-2020 11:00

@ LunaDiamante (#2494332)

infatti mi sono chiesto se fosse il tramonto, ma temo che sia per gli incendi

 7
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-1: Alain
LunaDiamante 14-01-2020 10:28

Ma il cielo rosso di Melbourne nella fotografia? Impressionante!
E vogliono che si svolga lo Slam in queste condizioni?
Sono decisamente pazzi.

 6
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-1: Alain
Abc (Guest) 14-01-2020 10:19

Veramente niente male questa prima giornata di quali x gli italiani! Con vittorie anche vs pronostico…menzione speciale x Coccia che vince la sua prima partita slam nelle quali:brava!

 5
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+1: il capitano, gene61
Fabio da Latina (Guest) 14-01-2020 08:47

Ha vinto anche Viola. Il bilancio è già ben al di sopra di ogni aspettativa negativa di tutti i fenomeni da tastiera. Avanti Italia!

 4
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+1: il capitano
grandepaci (Guest) 14-01-2020 08:40

mitico paolino veramente non finisce mai di sorprenderci , gli avevo chiesto di rientrare nei 100 mi guardo’ sorridendo a firenze al challenger , sa ci crede pure lui lol

 3
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+1: Steffifan
arrivodopo 14-01-2020 08:17

Brava Ludmilla!

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+1: pibla
tinapica 14-01-2020 01:09

Mitico Paolino, faccia da vecchio guerriero scavata nella roccia…Non so se riuscirò a reggere con gli occhi aperti ma comunque ci provo…
Forza Italia!

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+1: il capitano, sonia609, gene61