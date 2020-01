ATP Cup: La Serbia vince la prima edizione. Novak Djokovic decisivo per la vittoria. La Spagna di Nadal perde per 2 a 1

La prima edizione dell’ATP Cup parla serbo: Novak Djokovic e compagni si sono imposti per 2-1 sulla Spagna nella finale del torneo a squadre disputata oggi a Sidney. Dopo i punti nei singolari di Bautista Agut e Nole, decisiva è risultata la sfida di doppio che ha sorriso ai balcanici, impostisi sugli iberici (che non hanno schierato Nadal) per 6-3 6-4.

La coppia formata da Pablo Carreno Busta (27) e Feliciano Lopez (61) si è brevemente illusa di potere incanalare la sfida sui binari giusti iniziando con un break. Il numero due al mondo e Viktor Troicki (159) sono però rapidamente rinvenuti sulla Nazionale vincitrice dell’ultima Coppa Davis. I serbi non hanno avuto grossi patemi nemmeno nella seconda frazione, completando così la rimonta lanciata da Djokovic, trionfatore su Nadal nella seconda sfida di giornata.

In precedenza c’era grande attesa per il primo duello del 2020 tra i due migliori giocatori al mondo e le aspettative non sono state deluse. All’ATP Cup ci è voluto un grande Novak Djokovic (ATP 2) per venire a capo di un sempreverde Rafael Nadal (1) per 6-2 7-6 (7/4) nel secondo atto della finalissima tra Spagna e Serbia. In precedenza, Roberto Bautista Agut (10) aveva regalato agli iberici il primo punto di giornata battendo Dusan Lajovic (34) in due set 7-5 6-1.

Nole e Rafa non si sono risparmiati e hanno regalato momenti di grande tennis. Dopo aver vinto con agio il primo set, durante il quale l’iberico ha palesato non poco nervosismo, la seconda frazione è stata combattutissima e ha regalato sprazzi di grande tennis. A decidere tutto, il tie-break, dove al serbo è bastato un mini-break per girare la contesa in suo favore e rimandare il destino del trofeo all’esito dell’incontro di doppio.

Questi i risultati con il dettaglio della Finale dell’ATP Cup 2020.

Finale – Sede Sydney

Serbia vs Spagna 2-1

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 6:30 pm)

1. Dusan Lajovic vs Roberto Bautista Agut



ATP ATP Cup Dusan Lajovic Dusan Lajovic 5 1 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 7 6 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-4 → 1-4 D. Lajovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Novak Djokovic vs Rafael Nadal



ATP ATP Cup Novak Djokovic Novak Djokovic 6 7 Rafael Nadal Rafael Nadal 2 6 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-6 → 6-6 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-2 → 6-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-2 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Nadal 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Novak Djokovic / Viktor Troicki vs Pablo Carreno Busta / Rafael Nadal