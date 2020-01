ATP Cup 2020, Italia-Russia 0-2: si arrende anche Fabio Fognini, Daniil Medvedev ok al terzo set

L’avventura dell’Italia all’ATP Cup 2020 comincia con una sconfitta: la formazione azzurra, seguita alla RAC Arena di Perth dal capitano Alberto Giraudo (scelto, come da regolamento della competizione, da Fabio Fognini), non può nulla contro la Russia di Karen Khachanov e Daniil Medvedev. Il primo ha inaugurato il programma superando Stefano Travaglia in due parziali, il secondo ha archiviato la pratica superando in rimonta Fabio Fognini col punteggio di 1-6 6-1 6-3 in un’ora e 47 minuti di gioco.

Medvedev, arrivato a questo appuntamento dopo quattro sconfitte consecutive nelle ultime apparizioni del 2019 (battuto da Chardy a Parigi-Bercy e da Tsitsipas, Nadal e Zverev alle ATP Finals di Londra), comincia la partita contro Fognini nel peggior modo possibile, cedendo i primi due turni di battuta e senza riuscire a dare del filo da torcere al ligure che, dal canto suo, appare piuttosto concentrato e sicuro dei propri mezzi e gestisce a dovere il doppio vantaggio. Primo parziale durato appena trenta minuti e concluso con un roboante 6-1 in favore dell’italiano, bravo ad approfittare della totale assenza dal campo del giocatore moscovita.

Il numero 5 ATP, però, non tarda a reagire e, dal primo gioco della seconda frazione, riduce notevolmente il numero degli errori (impeccabile, in particolare, la sua prestazione nel terzo e decisivo set). Ceduto il servizio a trenta nel quarto gioco, Fognini non riesce più a rimettersi in carreggiata e spalanca la strada a Medvedev che, grazie anche ad un secondo break, restituisce il 6-1. Giunti al terzo set, il livello della sfida si alza in maniera incredibile: tantissimi punti combattuti e molto belli da vedere caratterizzano questo parziale, nel quale Medvedev è salito in cattedra sbagliando veramente pochissimo. Fognini, dal canto suo, è stato molto bravo a rimanere agganciato al suo avversario fino alle battute finali e, nonostante la sconfitta, può ritenersi soddisfatto per la prestazione sciorinata in questo suo esordio nel nuovo torneo a squadre organizzato dall’ATP.

ITALIA-RUSSIA 0-2

Karen Khachanov (RUS) b. Stefano Travaglia (ITA) 7-5 6-3

Daniil Medvedev (RUS) b. Fabio Fognini (ITA) 1-6 6-1 6-3