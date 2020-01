Diego Schwartzman parla della Davis Cup: “La Davis non dovrebbe svolgersi alla fine dell’anno”

Diego Schwartzman ha parlato della nuova Davis Cup.

“Si gioca subito dopo la fine dell’anno tennistico. I giorni di vacanza diminuiscono e non possiamo avere una pre-season adeguata. Tutto ciò influisce sul giudizio di noi giocatori.

La Davis non dovrebbe svolgersi alla fine dell’anno.”

“Dal punto di vista organizzativo tutto è andato molto bene sotto questo punto di vista, l’organizzazione è piaciuta a noi giocatori.

I tennisti e le squadre sono state trattate benissimo. Senza dubbio ci sono delle cose da migliorare, come le date e gli orari, ma per me è meglio concentrare l’evento in una settimana e non durante l’intera stagione”.

“Gaston Gaudio è un grande capitano di Davis, tutti noi abbiamo un ottimo rapporto con lui. A marzo avremo un match molto difficile contro la Colombia, ma ci sarà tempo per prepararsi al meglio. L’obiettivo è ottenere la qualificazione per la prossima Davis”.