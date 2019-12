Punto Junior, Week 1 – Tutti i risultati aggiornati dei tennisti italiani

Anche nel 2020 LiveTennis.it seguirà costantemente il circuito internazionale Under 18: oltre al consueto aggiornamento del venerdì con le entry list dei vari tornei e i resoconti dalle manifestazioni in programma in Italia, da questa stagione agonistica vi proporremo quotidianamente una pagina con tutti i risultati in tempo reale sui giocatori azzurri impegnati tra gli Juniores.

J4 Arlon (Belgio – G4 – Carpet indoor)

Q1 – Florian Ledoux (FRA) b. Alessandro Coccioli (ITA) 7-5 7-5

Q1 – Stefano Papagno (ITA) b. Antoine Sablain (BEL) 6-0 6-1

Q1 – Jacopo Denitto (7,ITA) b. Micah Dahlmann (BEL) 6-3 6-2

Q2 – Lukas Janousek (5,CZE) b. Stefano Papagno (ITA) 6-3 6-2

Q2 – Lars Goran Verwerft (BEL) b. Jacopo Denitto (7,ITA) 6-1 3-6 10-4

J4 Arlon (Belgio – G4 – Carpet indoor)

R1Sofia Antonella Caldera (ITA) vs Bente Spee (6,NED)

R1Camilla Raggi (ITA) vs Emeline De Witte (1,BEL)

WEEK 1 – GLI ITALIANI IN CAMPO NEL CIRCUITO U18