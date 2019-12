Serena Williams si allena con Mike Tyson (VIDEO)

In questi giorni i social sono pieni di video di tennisti e tenniste alle prese con la preparazione in vista del 2020, ormai alle porte. Tra i più curiosi, segnaliamo quello postato stanotte su twitter con Serena Williams in azione.

L’ex campione di pugilato Mike Tyson ha pubblicato sul proprio profilo twitter alcuni video in cui allena Serena a colpire con efficacia un pungiball da boxe. Tyson prima mostra alla campionessa americana la corretta tecnica per colpire una serie di jab e diretti. Quindi si pone dietro al pungiball per sostenerlo, con Serena intenta a sferrare alcune serie di colpi con tutta la potenza e grinta che da sempre la contraddistinguono.

“Non vorrei salire sul ring con la migliore di tutti i tempi…”, questo il commento di Iron Mike.