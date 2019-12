Australian Open Play-Off Asia/Oceania: Istomin e Ramanathan subito ko, avanza Ito

Subito qualche risultato sorprendente nei vari incontri di primo turno degli Australian Open Play-Off riservati alla zona Asia/Oceania, in corso di svolgimento all’Hengqin International Tennis Center di Zhuhai (Cina). Sconfitte all’esordio per il numero tre del seeding Ramkumar Ramanathan e per il numero quattro Denis Istomin, battuti rispettivamente dal cinese Ze Zhang per 6-3 6-0 e dal sudcoreano Yunseong Chung per 7-5 6-3. Debutto sul velluto per Jason Jung e Tatsuma Ito: il primo si è sbarazzato del cinese Jie Cui, mentre il secondo ha sconfitto il connazionale Jumpei Yamasaki con un doppio 6-2.

RISULTATI PRIMO TURNO

Jason Jung (1,TPE) b. Jie Cui (CHN) 6-3 6-4

Yuki Mochizuki (JPN) b. Tsung-Hua Yang (8,TPE) 6-3 6-3

Ze Zhang (CHN) b. Ramkumar Ramanathan (3,IND) 6-3 6-0

Duckhee Lee (5,KOR) b. Sho Shimabukuro (JPN) 6-2 6-1

Sasi Kumar Mukund (7,IND) b. Sidharth Rawat (IND) 6-3 6-3

Yunseong Chung (KOR) b. Denis Istomin (4,UZB) 7-5 6-3

Ji Sung Nam (6,KOR) b. Bu Yunchaokete (CHN) 6-4 6-0

Tatsuma Ito (2,JPN) b. Jumpei Yamasaki (JPN) 6-2 6-2

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE

Jason Jung (1,TPE) – Yuki Mochizuki (JPN)

Ze Zhang (CHN) – Duckhee Lee (5,KOR)

Sasi Kumar Mukund (7,IND) – Yunseong Chung (KOR)

Ji Sung Nam (6,KOR) – Tatsuma Ito (2,JPN)