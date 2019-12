Roland Garros 2020: Cambiamenti per il criterio delle assegnazioni delle wild card

Gli organizzatori del Roland Garros hanno deciso di cambiare i criteri per l’assegnazione delle wild card per il tabellone principale.

Il primo tennista che potrà usufruire dell’invito sarà il giocatore francese con il miglior ranking tra quelli esclusi dal main draw; la stessa logica si applicherà per il circuito WTA.

Poi sarà attivo per la seconda wild card un mini-circuito Challenger (ITF per le tenniste) con i soli tornei disputati in Francia che assegnerà una seconda wild card al tennista che totalizzerà più punti.

Considerando poi i due posti che di comune accordo appartengono alla federazione australiana e a quella americana, le ultime quattro wild card verranno stabilite direttamente dagli organizzatori.