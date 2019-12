Marin Cilic: “Le Finals ATP hanno lasciato un messaggio chiaro, il futuro del tennis è in buone mani”

Marin Cilic è uno dei pochi giocatori che negli ultimi anni è riuscito a imporsi contro i Big 3 nei tornei del Grande Slam, a riprova di ciò il titolo conquistato agli US Open nel 2014.

Questa stagione è stata caratterizzata dalla sua irregolarità dovuta anche a dei problemi fisici ma il croato ha colto l’occasione per parlare dell’impatto che la NextGen sta avendo sul circuito.

“Per me, la fine della stagione è uno dei momenti più interessanti dell’anno.

Le Finals ATP hanno lasciato un messaggio chiaro: il futuro del tennis è in buone mani. Dopo che Rafa ha confermato la leadership della classifica, i giovani hanno conquistato l’Arena O2 di Londra. In finale, Thiem e Tsitsipas hanno lottato come veterani e il greco ha vinto il titolo più importante in carriera. Senza dubbio Tsitsipas nel 2020 sarà tra i protagonisti “, ha concluso.