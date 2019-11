Next Gen ATP Finals: Esteban Cambiasso in tribuna all’Allianz Cloud

Ai più attenti non sarà passata inosservata la presenza di Esteban Cambiasso sulle tribune dell’Allianz Cloud di Milano in occasione del match tra Jannik Sinner e lo svedese Mikael Ymer: a testimonianza dell’interesse generale per le Next Gen ATP Finals, anche l’ex giocatore di Real Madrid e Inter è accorso ad assistere agli incontri assieme alla famiglia.