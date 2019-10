Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma di Mercoledì 30 Ottobre

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Milos Raonic vs [5] Dominic Thiem

2. Taylor Fritz vs [7] Stefanos Tsitsipas

3. [13] Gael Monfils vs Benoit Paire

4. [1] Novak Djokovic vs [LL] Corentin Moutet

5. [WC] Adrian Mannarino vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 19:30)

6. [WC] Jo-Wilfried Tsonga vs [10] Matteo Berrettini (non prima ore: 20:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. Denis Shapovalov vs [11] Fabio Fognini

3. [12] David Goffin vs Grigor Dimitrov

4. [16] Stan Wawrinka vs Marin Cilic

5. Kyle Edmund vs [14] Diego Schwartzman

6. Robin Haase / Wesley Koolhof vs Rajeev Ram / Joe Salisbury

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Maximo Gonzalez / Austin Krajicek

2. Cristian Garin vs [15] John Isner

3. [9] Roberto Bautista Agut vs Alex de Minaur

4. [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Hubert Hurkacz / Jan-Lennard Struff

5. Benoit Paire / Fernando Verdasco vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov

6. [5] Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Marin Cilic / Pablo Cuevas