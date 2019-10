ITF Junior: Emma Valletta vince a Bari in singolo e doppio in un J5. Matilde Mariani finalista nel doppio nel J2 Spagnolo.

Altro torneo del circuito ITF Junior in Italia, questa volta a Bari dove si è disputato un torneo J5 con la presenza di tantissimi italiani. Alla fine è arrivata la vittoria nel singolare e nel doppio femminile.

Nel singolare femminile c’è stata la vittoria di Emma Valletta (2004), successo bissato nel doppio giocato in coppia con Sofia Pizzoni (2003).

Nel dettaglio, oltre alla vittoria di Emma Valletta c’è stata la semifinale della vincitrice della scorsa settimana, Anna Paradisi (2005) e di Antonia Aragosa, i quarti di finale di Andrea Artimedi, Denise Valente e Sofia Pizzoni, il terzo turno di Anastasia Abbagnato, Federica Urgesi e Gaia Arangio. Eliminate al secondo turno Veronica Sirci, Francesca Pace, Lucrezia Sebastiani, Letizia Corsini, Giulia Paterno, Pia Vivenzio, Elettra Gradassi, Ginevra Gottardi e Matilde Coen. Eliminate al primo turno Miriana Galietta, India Alba, Sara Milanese, Giulia Vetta, Lavinia Torselli, Emma Belluomini, Emanuela Mancuso, Fabrizia Cambria, Daria Giansante, Francesca Milani, Lavinia Beccaglia, Diana De Simone, Flavia Rambaldi e Pameet Kaur.

Nel maschile risultati meno soddisfacenti con la semifinale raggiunta da Gabriele Bombara e Gabriele Piraino, i quarti di finale di Ivan La Cava, Riccardo Tomassetti e Gianrocco de Filippo, il terzo turno di Luca Parenti, Leonardo Gagliani, Diego Bravetti, Benito Massacri, Niccolò Ciavarella, Filippo di Perna, Alessandro Coccioli. Eliminati al secondo turno Filippo Tonnicchi, Guelfo Baldovinetti, Michele Ribecai, Antonio Iaquinto, Daniele Minighini, Tommaso Pace, Luca Giordano, Alberto Grimaldi. Eliminato al primo turno Mario Organista, Silvio Mencaglia, Carlo Rosellini, Alexander Gammariello, Giuseppe Bonaiuti, Mariano Tammaro, Pietro Pampanin, Luca Fardelli, Amedeo Jorio, Jacopo Denitto, Gianfranco Addante, Roccardo Roberti, Francesco Yiosiof, Paolo Rosati e Lorenzo Bielli.

Per il resto, il torneo più importante della settimana si è svolto in Giappone, ad Osaka, un GA a cui non ha partecipato nessun italiano. In Europa in torneo più importante si è disputato in Spagna, un J2. C’è stata una finale italiana nel doppio femminile grazie a Matilde Mariani che ha giocato in coppia con la russa Shcherbina, sfiorando il successo della scorsa settimana. Nel singolare, secondo turno per Sofia Rocchetti, primo turno per Matilde Mariani, non si è qualificata Giulia Caramelli. Nel maschile primo turno per Matteo Gigante, non si sono qualificati Alberto Orso e Luca Castagnola.

Nell’altro J2 della settimana, disputato in Uruguay, buona semifinale per Alessandra Simone.

Nel J5 in Portogallo, secondo turno per Lautaro Sanchez, proveniente dalle qualificazioni, non superate da Niccolò Ferrari. Nel J5 in Austria, quarti di finale per Rachele Rimondini, terzo turno per Carlotta Moccia e Giulia Barberini, proveniente dalle qualificazioni. Nel maschile dello stesso torneo terzo turno per Jonas Greif, primo turno per Daniel Botti. Infine nel J5 in Kuwait terzo turno per Denis Spirdon, secondo turno per Luca Fe’ Ostiani e Vittorio Faletti.

Paolo Angella