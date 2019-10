Tennis Integrity Unit: Irina Khromacheva sospesa per infrazione commessa a Indian Wells

La ventiquattrenne russa Irina Khromacheva, ex numero 89 del ranking WTA ed attualmente fuori dalla Top-200, è stata sospesa per un mese dalla Tennis Integrity Unit dopo che alcune indagini a suo carico hanno dimostrato come abbia tentato di combinare un’infrazione regolamentare nel corso delle qualificazioni del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells.

La pena prevede, per la moscovita classe ’95, tre mesi di sospensione ed una multa pari ad appena $3.000: nel caso in cui non dovesse commettere ulteriori infrazioni, però, come detto in precedenza starebbe fuori dal circuito professionistico per appena un mese (si parte a contare i trenta giorni dal 19 settembre) e non dovrebbe pagare alcuna somma in denaro.

Nel corso dell’interrogatorio che si è tenuto a Londra lo scorso 9 settembre, è emerso che Khromacheva, alla vigilia dell’incontro di primo turno del tabellone cadetto con Vera Zvonareva, propose ad un’altra giocatrice (di cui non è stato reso noto il nome) di prendere il suo posto nelle qualificazioni, a patto di versare nelle tasche della russa l’intero montepremi guadagnato durante l’incontro.