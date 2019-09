Federer giocherà il prossimo 20 novembre un’esibizione a Buenos Aires con Del Potro

Roger Federer tornerà in Sud America nella off-season 2019. È stato lo stesso campione svizzero ad annunciarlo su Twitter, confermando le indiscrezioni che giravano da qualche tempo, rilasciate da alcuni organi di stampa argentini. Ecco le parole di Roger: “Ciao a tutti, sono Roger Federer, voglio solo dirvi che sono molto emozionato di tornare in Argentina, a Buenos Aires, per giocare con il mio buon amico e leggenda Juan Martin Del Potro il prossimo 20 novembre al Parque Roca. Spero di vedervi lì!”.

Lo stadio “Mary Terán de Weiss”, comunemente noto come Parque Roca per la sua posizione entro i confini del Parque Polideportivo Roca, è uno stadio polifunzionale di Buenos Aires, inaugurato nel 1978 e poi rimodernato nel 2006. Vanta una capacità di 15.500 spettatori, ed è stato sede dei Giochi Olimpici della Gioventù nel 2018.

Inizialmente era prevista la presenza di Zverev, ma il recupero di “DelPo” dall’ennesimo infortunio ha permesso al campione albiceleste di partecipare a quest’evento. Sarà la rivincita dell’esibizione del 2012, andata in scena a Tigre in Argentina. I biglietti saranno messi in vendita già domani.

Marco Mazzoni