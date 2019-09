L’ATP Cup parte con il botto. Presenti tanti big. Per l’Italia in campo Fabio Fognini e Matteo Berrettini

Roger Federer parteciperà all’ATP Cup, una sorta di Coppa del Mondo delle nazioni, che si terrà nel gennaio del 2020 in Australia, più precisamente a Brisbane, Perth e Sydney.

Roger difenderà i colori della Svizzera in coppia con Henri Laaksonen e utilizzerà la manifestazione anche per prepararsi al meglio in vista degli Australian Open.

L’ATP Cup prevede 24 nazioni suddivise in 6 gruppi, che cercheranno di raggiungere la fase finale ad 8 squadre. Presenzieranno, tra gli altri, anche Novak Djokovic (1, Serbia) e Rafael Nadal (2, Spagna).

Per l’Italia al via Fabio Fognini e Matteo Berrettini.

La prima delle due deadline stabilite per la selezione delle 24 squadre partecipanti è stata raggiunta l’altro ieri e sono dunque stati resi noti i primi 18 paesi qualificati in base al ranking, cui si aggiunge l’Australia in qualità di paese ospitante.

Il prossimo 13 novembre si completerà l’elenco.

ATP Cup 2020

Serbia: Novak Djokovic – Dusan Lajovic

Spagna: Rafael Nadal – Bautista Agut

Svizzera: Roger Federer – Henri Laaksonen

Russia: Daniil Medvedev – Karen Khachanov

Austria: Dominic Thiem – Dennis Novak

Germania: Alexander Zverev – Jan-Lennard Struff

Grecia: Stefanos Tsitsipas – Michail Pervolarakis

Giappone: Kei Nishikori – Yoshihito Nishioka

Italia : Fabio Fognini – Matteo Berrettini

Francia: Gael Monfils – Benoit Paire

Belgio: David Goffin – Steve Darcis

Croazia: Borna Coric – Marin Cilic

Argentina: Diego Schwartzman – Guido Pella

Georgia: Nikoloz Basilashvili – Aleksandre Metreveli

Sudafrica: Kevin Anderson – Lloyd Harris

Stati Uniti: John Isner – Taylor Fritz

Canada: Felix Auger-Aliassime – Milos Raonic

Gran Bretagna: Andy Murray – Kyle Edmund

Australia (Wild card): Nick Kyrgios – Alex de Minaur