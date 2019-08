Us Open: due favorite escono di scena

Us Open 2019

Dopo la vittoria a Wimbledon, Simona Halep (WTA 4) riponeva grandi ambizioni a Flushing Meadows, ma è stata sorpresa già al secondo turno da Taylor Townsend (116), padrona di casa passata dalle qualificazioni. La rumena, che nelle scorse due edizioni dello slam americano non aveva superato il primo turno, è stata battuta dalla 23enne statunitense per 2-6 6-3 7-6 (7/4).

Ha salutato gli US Open pure Petra Kvitova (6), estromessa per mano di Andrea Petkovic (88) con un doppio 6-4. La tedesca, grazie alla vittoria contro la 29enne ceca, affronterà nel terzo turno la belga Elise Mertens (25).

US Open, gli highlights di Townsend-Halep (30.09.2019)