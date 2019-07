WTA Bucharest: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurre

WTA Bucharest International | Terra | $250.000 – 2° Turno e TD Quali – 1° Turno Md

CENTRE – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Nicoleta Dascalu vs [6] Alexandra Cadantu



WTA Bucharest Nicoleta Dascalu Nicoleta Dascalu 3 7 6 6 Alexandra Cadantu [6] Alexandra Cadantu [6] 5* 6 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 6-6 N. Dascalu 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 A. Cadantu 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 N. Dascalu 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Cadantu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Dascalu 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 4-4 A. Cadantu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Dascalu 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Cadantu 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 N. Dascalu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Cadantu 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Dascalu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Cadantu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 A. Cadantu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 5-6 → 6-6 N. Dascalu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Cadantu 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 5-4 → 5-5 N. Dascalu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Cadantu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 N. Dascalu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 A. Cadantu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 N. Dascalu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Cadantu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 N. Dascalu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Cadantu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 N. Dascalu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 N. Dascalu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Cadantu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Dascalu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Cadantu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 N. Dascalu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Cadantu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Dascalu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Cadantu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 N. Dascalu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Cadantu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 N. Dascalu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Cadantu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Dalila Jakupovic vs [2] Viktoria Kuzmova (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Anhelina Kalinina vs [6] Laura Siegemund



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Tamara Zidansek vs Kaja Juvan



Il match deve ancora iniziare

5. Bethanie Mattek-Sands vs Ysaline Bonaventure (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Patricia Maria Tig vs Marina Melnikova



WTA Bucharest Patricia Maria Tig Patricia Maria Tig 5 6 6 Marina Melnikova Marina Melnikova 7 1 1 Vincitore: P. TIG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Melnikova 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 P. Maria Tig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 M. Melnikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 P. Maria Tig 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Melnikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 P. Maria Tig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Melnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Maria Tig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 M. Melnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 P. Maria Tig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Melnikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Maria Tig 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 M. Melnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 P. Maria Tig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Melnikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 P. Maria Tig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 M. Melnikova 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 P. Maria Tig 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df df 4-4 → 4-5 M. Melnikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Maria Tig 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Melnikova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Maria Tig 0-15 df 0-30 0-40 df 3-1 → 3-2 M. Melnikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 P. Maria Tig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Melnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 P. Maria Tig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [3] Anna Bondar vs Marie Benoit



WTA Bucharest Anna Bondar [3] Anna Bondar [3] 7 0 7 Marie Benoit Marie Benoit 6 6 6 Vincitore: A. BONDAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Benoit 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Benoit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Benoit 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 A. Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Benoit 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Benoit 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Bondar 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Benoit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Benoit 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 M. Benoit 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Benoit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 A. Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Benoit 15-0 30-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Benoit 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 A. Bondar 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Benoit 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Benoit 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Benoit 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Bondar 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Benoit 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Shilin Xu vs Nicoleta Dascalu OR [6] Alexandra Cadantu (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Aliona Bolsova vs Varvara Flink



Il match deve ancora iniziare

5. Paula Badosa vs Elena Rybakina



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sara Errani vs Isabella Shinikova 2TQ



WTA Bucharest Sara Errani Sara Errani 3 7 3 Isabella Shinikova Isabella Shinikova 6 6 6 Vincitore: I. SHINIKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 I. Shinikova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 I. Shinikova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 S. Errani 15-0 15-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 I. Shinikova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 I. Shinikova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-2 → 1-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Shinikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* df 6-6 → 7-6 I. Shinikova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 6-5 → 6-6 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 I. Shinikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 I. Shinikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 I. Shinikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 I. Shinikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Shinikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Errani 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Shinikova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 I. Shinikova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 I. Shinikova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Errani 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 I. Shinikova 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 I. Shinikova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. Sara Errani OR Isabella Shinikova vs [WC] Patricia Maria Tig OR Marina Melnikova (non prima ore: 13:00)



WTA Bucharest Isabella Shinikova Isabella Shinikova 0 0 Patricia Maria Tig • Patricia Maria Tig 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Maria Tig 0-0

3. [3] Lara Arruabarrena / Andreea Mitu vs [WC] Georgia Craciun / Irina Fetecau



Il match deve ancora iniziare

4. Dalila Jakupovic / Ivana Jorovic vs Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

WTA Bucharest Jaimee Fourlis Jaimee Fourlis 7 6 Basak Eraydin [8] Basak Eraydin [8] 5 3 Vincitore: J. FOURLIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Eraydin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Fourlis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Eraydin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Fourlis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 B. Eraydin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Fourlis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 B. Eraydin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Fourlis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Eraydin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Fourlis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 B. Eraydin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Fourlis 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 B. Eraydin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Fourlis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 B. Eraydin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Fourlis 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 B. Eraydin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Fourlis 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 B. Eraydin 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 J. Fourlis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Eraydin 0-30 0-40 0-0 → 1-0

1. Jaimee Fourlisvs [8] Basak Eraydin

2. [4] Tereza Mrdeza vs Jaimee Fourlis OR [8] Basak Eraydin (non prima ore: 13:00)



WTA Bucharest Tereza Mrdeza [4] Tereza Mrdeza [4] 0 0 Jaimee Fourlis • Jaimee Fourlis 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Fourlis 0-0

3. [3] Anna Bondar OR Marie Benoit vs [7] Martina di Giuseppe (non prima ore: 14:30) TDQ



Il match deve ancora iniziare