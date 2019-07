Wimbledon: Il programma di Sabato 13 Luglio

Centre Court – Ore: 3:00pm

S. Williams vs S. Halep

N. Mahut / E. Roger-Vasselin vs J. Cabal / R. Farah

S-W. Hsieh / B. Strycova vs G. Dabrowski / Y. Xu

No.1 Court – Ore: 2:00pm

D. Snigur vs A. Noel

M. Bahrami / C. Wilkinson vs M.J. Bates / A. Castle

A. Clement / M. Llodra vs T. Haas / M. Philippoussis

W. Ferreira / M. Woodforde vs J. Bjorkman / T.A. Woodbridge

No.3 Court – Ore: 12:00am

A. Hewett / G. Reid vs J. Gerard / S. Olsson

D. De Groot vs A. Van Koot

Court 12 – Ore: 12:00am

D. Alcott vs A. Lapthorne

K. Sugeno vs D. Wagner

Court 18 – Ore: 12:00am

A. Droguet / S. Janicijevic vs S. Broadus / A. Forbes

A. Fery / T. Samuel vs L. Draxl / G. Nanda

J. Forejtek / J. Lehecka vs M. Damm / T. Kodat

Court 14 – Ore: 12:00am

R. Krajicek / M. Petchey vs H. Leconte / P. McEnroe

K. Bartone / O. Selekhmeteva vs P. Kudermetova / G. Morlet

To be Arranged 1 – Ore: 12:00am

T. Enqvist / T. Johansson vs M. Ancic / W. Black