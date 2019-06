Esclusiva LiveTennis, Hugo Dellien: “Musetti ha futuro assicurato, spero di vincere il torneo”

Hugo Dellien, classe 1993 e numero 93 del ranking mondiale, è il primo favorito per la conquista del titolo del Challenger di Milano: il tennista boliviano giocherà la finale contro il serbo Danilo Petrovic, che in due set ha fermato l’indiano Sumit Nagal (7-5 6-2).

Il sudamericano ha dato vita, quest’oggi, al match di giornata sui campi in terra battuta dell’Aspria Tennis Cup 2019: in semifinale, infatti, si è imposto col punteggio di 6-2 6-4 su Lorenzo Musetti, classe 2002, astro nascente del tennis italiano. Al termine della partita, che per Dellien si stava maledettamente complicando nel secondo parziale quando si è trovato sotto per 1-4, prima di conquistare cinque giochi di fila, il giocatore si è gentilmente concesso ai microfoni di LiveTennis per un’intervista esclusiva.

Che giudizio dai alla tua partita di oggi?

“Sono molto contento di aver vinto perché è stato un match difficile contro un giocatore dal futuro assicurato come Lorenzo Musetti. Mi giocavo tante cose in questa partita, sono soddisfatto per aver raggiunto la finale qui a Milano“.

Hai giocato un buon primo set, mentre nel secondo sei stato costretto a recuperare da 1-4…

“Avvio positivo per me, Musetti ha sbagliato molto nel primo set. Nel secondo parziale ho cominciato molto male, mi sentivo nervoso e infastidito ma non ho capito per quale motivo: grazie a Dio, l’esperienza ha giocato a mio favore e ce l’ho fatta a compiere la rimonta vincendo cinque giochi consecutivi“.

Settimana molto difficile in quel di Milano a causa delle condizioni meteo, cosa ne pensi?

“In campo mi sono trovato bene, credo che il Campo Centrale sia uno dei migliori. Le condizioni sono uguali per tutti i giocatori, credo che soprattutto nei giorni scorsi sia stato molto difficile riuscire a esprimere un buon tennis perché c’è stato davvero tanto caldo, mentre oggi da questo punto di vista ci è andata meglio. Nelle partite precedenti ho speso qualche energia di troppo a causa delle condizioni proibitive dovute alle alte temperature“.

Hai avuto l’onore di giocare di fronte a tanti tifosi boliviani, giunti all’Aspria Tennis Cup per sostenerti!

“Ho avuto modo di parlare con qualcuno di loro, volevo ringraziarli tutti per il sostegno che mi stanno dando durante questo torneo. Sono molto contento di poter ricevere l’appoggio di tutta quella gente, sarebbe bello averli sempre al mio fianco in giro per il circuito“.

Domani la finale contro Danilo Petrovic e poi Wimbledon, martedì giochi il primo turno contro John Millman…

“Il mio grande obiettivo è la finale di domani, sarebbe molto bello poterla vincere per arrivare a Londra con una carica in più. Vincere Wimbledon sarebbe il mio sogno, magari non quest’anno ma in futuro: passo dopo passo, spero di potermi spingere sempre più avanti nel miglior torneo del mondo su erba. Ovviamente, però, anche quest’anno andrò lì per lottare, senza lasciare nulla al caso“.

Si ringrazia il giocatore per la disponibilità

Da Milano, l’inviato Lorenzo Carini