ATP Halle: Andreas Seppi al turno decisivo di quali. Fuori Jannik Sinner battuto dal n.1 del tabellone cadetto Sousa

Esordio ok per Andreas Seppi nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Halle. Sabato pomeriggio il 35enne caldarese si è imposto al primo turno sul canadese Brayden Schnur dopo un’ora e 19 minuti di gioco con il punteggio di 6-4, 7-5.

Una buona prestazione dell’altoatesino, che troverà domenica nel secondo, decisivo turno delle qualificazioni, il vincente dell’incontro tra il sudafricano Lloyd Harris (ATP 87) ed il tedesco Mischa Zverev (ATP 114). Seppi era reduce dalla sconfitta subita negli ottavi di finale di s-Hertogenbosch nei confronti dell’australiano Alex De Minaur. Il caldarese, attuale numero 72 del mondo, dovrà difendere a Halle ben 90 punti ATP, visto che l’anno scorso ha raggiunto i quarti di finale. Oggi all’esordio Seppi ha affrontato il 23enne canadese Brayden Schnur, contro il quale si è imposto nell’unico precedente cinque anni fa nel Masters 1000 di Canada.

Partenza sprint di Seppi, che si è portato subito sul 2-0. L’azzurro ha però incassato immediatamente il rebreak del 2-2 pari. Fino al 5-4 per Seppi entrambi i tennisti si sono tolti un’altra volta il turno di battuta. Nel decimo game l’altoatesino ha dimostrato tutta la sua classe, sfruttando, su servizio di Schnur, il suo secondo set point per il 6-4. Nella seconda frazione di gioco la partita è rimasta equilibrata fino al 6-5 per Seppi. L’azzurro ha poi nuovamente strappato il turno di battuta al canadese, imponendosi dopo un’ora e 19 minuti di gioco con il punteggio finale di 7-5.

Finisce al primo turno l’avventura di Jannik Sinner nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Halle. Sabato pomeriggio il 17enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere all’esordio al portoghese Joao Sousa (ATP 71) di misura in tre set per 7-6(6), 3-6, 4-6.

Il pusterese, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori per le qualificazioni, è stato sfortunato nel sorteggio: all’esordio ha pescato Joao Sousa. L’attuale numero 71 del ranking ATP, che tre anni fa era già il numero 28 del mondo, è la testa di serie numero 1 nelle qualificazioni di Halle. Sinner l’ha comunque messo in grandissime difficoltà: la partita era equilibrata fin dall’inizio. Nel primo set entrambi i giocatori hanno tenuto il loro turno di battuta fino al 6-6, Sinner non ha concesso neanche una palla break all’avversario. Nel tiebreak l’altoatesino è scappato subito sul 3-1, chiudendo poco dopo i giochi sull’8-6.

Nella seconda frazione di gioco Sousa ha preso in mano la gara. Sul punteggio di 3-2 ha tolto il turno di battuta all’azzurrino, portandosi poi sul 4-2. Il 30enne portoghese ha piazzato nel nono game, sempre su servizio di Sinner, un altro break che è valso il 6-3. Così questa sfida si è decisa nel terzo parziale. L’altoatesino nell’ottavo game ha dovuto annullare due palle break prima di pareggiare i conti sul 4-4. Sul 4-5 Sinner era già avanti 40-0, poi Sousa ha conquistato cinque punti di fila, imponendosi dopo due ore e 19 minuti di gioco con il punteggio finale di 6-4.