Challenger Nottingham: I risultati con il dettaglio dei Quarti e Semifinali

Challenger Nottingham CH | Erba | e137.560 – Quarti di Finale e Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1/WC] Daniel Evans OR Dominik Koepfer vs [16] Lukas Rosol OR Go Soeda



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja vs N.Sriram Balaji / Jamie Cerretani



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1/WC] Daniel Evans vs Dominik Koepfer



CH Nottingham Daniel Evans [1] Daniel Evans [1] 7 6 6 Dominik Koepfer Dominik Koepfer 6 7 4 Vincitore: D. EVANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 D. Koepfer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Koepfer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Koepfer 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Koepfer 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Evans 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-3 → 1-4 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. Ruben Bemelmans vs [14] Antoine Hoang



CH Nottingham Ruben Bemelmans Ruben Bemelmans 15 3 1 Antoine Hoang [14] • Antoine Hoang [14] 15 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Hoang 0-15 15-15 1-0 R. Bemelmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Hoang 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Bemelmans 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Hoang 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Bemelmans 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Hoang 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Bemelmans 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-3 → 1-3 A. Hoang 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-2 → 0-3 R. Bemelmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Hoang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Nicholas Monroe / Luke Saville vs [3] Ken Skupski / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Dennis Novak OR [13] Evgeny Donskoy vs Ruben Bemelmans OR [14] Antoine Hoang



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Evgeny Donskoy / Kamil Majchrzak



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [16] Lukas Rosol vs Go Soeda



CH Nottingham Lukas Rosol [16] Lukas Rosol [16] 4 4 Go Soeda Go Soeda 6 6 Vincitore: G. SOEDA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Rosol 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 L. Rosol 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Soeda 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Rosol 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Soeda 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Soeda 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Rosol 15-0 15-15 15-30 30-40 4-5 → 4-6 G. Soeda 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Soeda 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 L. Rosol 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 G. Soeda 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 L. Rosol 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Soeda 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [5] Dennis Novak vs [13] Evgeny Donskoy



CH Nottingham Dennis Novak [5] • Dennis Novak [5] 40 7 5 4 Evgeny Donskoy [13] Evgeny Donskoy [13] A 6 7 4 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-4 E. Donskoy 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Novak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Novak 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Novak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 D. Novak 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 5-7 D. Novak 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 D. Novak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-4 → 4-5 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Novak 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Donskoy 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Novak 15-0 15-15 df 30-15 ace 1-1 → 2-1 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Novak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 ace 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 11*-11 11-12* 12-12* 12*-13 13*-13 14-13* 14-14* 14*-15 15*-15 16-15* 6-6 → 7-6 D. Novak 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Novak 0-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Novak 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 D. Novak 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Donskoy 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 D. Novak 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 1-3 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Novak 15-0 15-15 15-40 0-1 → 0-2 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. Mao-Xin Gong / Ze Zhang vs [WC] Liam Broady / Scott Clayton



Il match deve ancora iniziare