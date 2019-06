Roland Garros: Dominic Thiem ferma la corsa di Novak Djokovic. Domani finale contro Rafael Nadal

Dominic Thiem ha conquistato la propria seconda finale di un torneo dello Slam grazie al successo contro il numero uno al mondo Novak Djokovic nella seconda semifinale del Roland Garros. In una sfida interrotta due volte per pioggia, dapprima la vigilia con l’austriaco già in vantaggio 3-1 nel terzo set e di nuovo oggi per oltre un’ora sul 4-1 nel quinto (con il parziale delle frazioni in parità), il 25enne si è imposto alla fine per 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5 dopo 4h13′ di gioco.

Thiem potrà così andare a caccia della rivincita contro Rafael Nadal (2), giustiziere venerdì di Roger Federer (3) e che lo aveva battuto all’ultimo atto lo scorso anno proprio a Parigi. Per il serbo invece è la prima sconfitta dopo 26 vittorie di fila nei tornei principali: il 32enne non perdeva dai quarti di finale del 2018 proprio alla Porte d’Auteuil (battuto dall’italiano Marco Cecchinato, poi eliminato a sua volta da Thiem), e in seguito aveva inanellato tre trionfi, a Wimbledon, New York e Melbourne.

Sempre condizionata dal vento, la sfida ha visto subito rientrare al meglio Djokovic, ma Thiem è riuscito a riprendersi e conquistare la terza frazione. Nella quarta invece, dopo due servizi persi a testa, Nole ha operato il sorpasso decisivo nell’11o game. Già avanti dopo aver rubato il servizio all’avversario prima dell’interruzione, l’austriaco ha subito il rientro del serbo prima di involarsi verso il successo.