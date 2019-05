ATP Ginevra e Lione: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale

ATP Geneva 250 | Terra | e524.340 – Quarti di Finale



Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Philipp Oswald / Divij Sharan vs Matthew Ebden / Robert Lindstedt



ATP Geneva Philipp Oswald / Divij Sharan • Philipp Oswald / Divij Sharan 0 2 Matthew Ebden / Robert Lindstedt Matthew Ebden / Robert Lindstedt 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Oswald / Sharan 2-5 M. Ebden / Lindstedt 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 P. Oswald / Sharan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 M. Ebden / Lindstedt 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-2 → 2-3 P. Oswald / Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 M. Ebden / Lindstedt 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Oswald / Sharan 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Ebden / Lindstedt 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Nicolas Jarry vs Taro Daniel (non prima ore: 13:15)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Radu Albot vs [Q] Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Alexander Zverev vs Hugo Dellien (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Federico Delbonis vs Albert Ramos-Vinolas



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat



Il match deve ancora iniziare

ATP Lyon 250 | Terra | e524.340 – Quarti di Finale

Court Central THE VILLAGE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Taylor Fritz vs [2] Roberto Bautista Agut



ATP Lyon Taylor Fritz • Taylor Fritz 30 6 4 Roberto Bautista Agut [2] Roberto Bautista Agut [2] 0 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 4-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 ace 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Benoit Paire vs [3/WC] Denis Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Nikoloz Basilashvili vs [PR] Jo-Wilfried Tsonga (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Felix Auger-Aliassime vs Steve Johnson (non prima ore: 17:45)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Leander Paes / Benoit Paire vs [3] Ken Skupski / Neal Skupski



Il match deve ancora iniziare