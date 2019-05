ATP Lione: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno

ATP Lyon 250 | Terra | e524.340 – 2° Turno

strong>Court Central THE VILLAGE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ugo Humbert vs [3/WC] Denis Shapovalov



ATP Lyon Ugo Humbert Ugo Humbert 6 6 2 Denis Shapovalov [3] Denis Shapovalov [3] 2 7 6 Vincitore: D. SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 U. Humbert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-6 → 6-6 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-15 2-4 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 U. Humbert 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-2 → 6-2 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [6/WC] Richard Gasquet vs Taylor Fritz



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Steven Diez vs [PR] Jo-Wilfried Tsonga



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Nikoloz Basilashvili vs [LL] Tristan Lamasine (non prima ore: 17:45)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pablo Cuevas vs Benoit Paire



ATP Lyon Pablo Cuevas Pablo Cuevas 4 3 Benoit Paire Benoit Paire 6 6 Vincitore: B. PAIRE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Cuevas 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 B. Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 df 3-4 → 3-5 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 B. Paire 15-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Paire 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 B. Paire 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 B. Paire 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 B. Paire 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 P. Cuevas 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Corentin Moutet vs [2] Roberto Bautista Agut



ATP Lyon Corentin Moutet • Corentin Moutet 40 6 0 Roberto Bautista Agut [2] Roberto Bautista Agut [2] 40 4 1 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 0-1 R. Bautista Agut 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Moutet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-3 → 4-3 C. Moutet 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Raven Klaasen / Michael Venus vs Leander Paes / Benoit Paire



ATP Lyon Raven Klaasen / Michael Venus [1] Raven Klaasen / Michael Venus [1] 0 Leander Paes / Benoit Paire • Leander Paes / Benoit Paire 0 Vincitori: PAES / PAIRE per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Paes / Paire 0-0

4. Guillermo Duran / Maximo Gonzalez vs [2] Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin (non prima ore: 15:45)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja vs [4] Luke Bambridge / Jonny O’Mara