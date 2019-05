Nick Kyrgios viene squalificato nel torneo di Roma

Nick Kyrgios ne ha combinata un’altra delle sue. Dopo aver vinto il secondo set al tie-break contro il norvegese Casper Ruud nei sedicesimi del Masters 1000 di Roma, l’australiano è completamente impazzito nel terzo: prima ha subito un gioco di penalità per abuso di linguaggio e in seguito è stato squalificato dal torneo per aver lanciato un seggiolino in campo.