ITF Santa Margherita di Pula: domani doppio turno, poi la sospensione

Il maltempo ha concesso una leggera tregua a Santa Margherita di Pula, dopo diversi giorni nei quali la pioggia si è resa assoluta protagonista del tradizionale torneo con sede al Forte Village. Non si sono conclusi diversi incontri di primo turno, sia per quanto concerne la manifestazione maschile che in quella femminile, ed è ormai certo che non si avranno vincitori.

Nella giornata di domenica si disputerà il doppio turno, per allineare i tabelloni ai quarti di finale. A questo punto si procederà con la sospensione definitiva dei tornei. Si ringrazia Federico Arnaboldi per le notizie direttamente dalla Sardegna.