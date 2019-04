Challenger Anning: Il Main Draw. C’è Matteo Viola

Challenger Anning CH | Terra | $162.480 – Parte Alta

(1) Thompson, Jordan vs Bye

Wu, Di vs Purcell, Max

(WC) Gao, Xin vs Viola, Matteo

Bye vs (14) Clarke, Jay

(9) Duckworth, James vs Bye

Qualifier vs (WC) He, Yecong

Ochi, Makoto vs (WC) Li, Yuanfeng

Bye vs (8) Kubler, Jason

(4) Jung, Jason vs Bye

Ignatik, Uladzimir vs (Alt) Barrientos, Nicolas

Xia, Zihao vs Oliveira, Goncalo

Bye vs (16) Zhang, Ze

(11) Lopez Perez, Enrique vs Bye

Saville, Luke vs Harris, Andrew

Lamasine, Tristan vs Uchiyama, Yasutaka

Bye vs (6) Bolt, Alex

Challenger Anning CH | Terra | $162.480 – Parte Bassa

(5) Ramanathan, Ramkumar vs Bye

Mukund, Sasi Kumar vs Bai, Yan

Santillan, Akira vs Zhang, Zhizhen

Bye vs (12) Nedovyesov, Aleksandr

(13) Janvier, Maxime vs Bye

Uchida, Kaichi vs Yang, Tsung-Hua

Banes, Maverick vs Qualifier

Bye vs (3) Majchrzak, Kamil

(7) Novak, Dennis vs Bye

Martin, Andrej vs (WC) Sun, Fajing

Li, Zhe vs Wu, Tung-Lin

Bye vs (10) Milojevic, Nikola

(15) Pavlasek, Adam vs Bye

Chung, Yunseong vs (WC) Liu, Hanyi

Myneni, Saketh vs Safranek, Vaclav

Bye vs (2) Gunneswaran, Prajnesh