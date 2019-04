Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone Principale. Sono quattro gli azzurri al via. Dimitrov per Berrettini

Questo l’esito del sorteggio del tabellone principale del torneo Masters 1000 di Monte Carlo (e5.207.405, terra) che inizierà nella giornata di domenica.

Fabio Fognini e Andreas Seppi sfideranno all’esordio un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

E’ andata male a Matteo Berrettini che affronterà subito Grigor Dimitrov che però viene da noie fisiche.

Marco Cecchinato, n.1 d’Italia, affronterà il bosniaco Dzuhmur.

ATP Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e5.207.405

(1) Djokovic, Novak vs Bye

(WC) Kokkinakis, Thanasi vs Kohlschreiber, Philipp

(PR) Tsonga, Jo-Wilfried vs Fritz, Taylor

Schwartzman, Diego vs (17) Edmund, Kyle

(10) Medvedev, Daniil vs Sousa, Joao

Qualifier vs Albot, Radu

Chardy, Jeremy vs Kukushkin, Mikhail

Bye vs (6) Tsitsipas, Stefanos

(4) Thiem, Dominic vs Bye

Qualifier vs Klizan, Martin

(Alt) Jaziri, Malek vs Lajovic, Dusan

Qualifier vs (16) Goffin, David

(12) Basilashvili, Nikoloz vs Fucsovics, Marton

Mannarino, Adrian vs Norrie, Cameron

Seppi, Andreas vs Qualifier

Bye vs (8) Khachanov, Karen

(5) Nishikori, Kei vs Bye

Verdasco, Fernando vs Herbert, Pierre-Hugues

(WC) Catarina, Lucas vs (WC) Munar, Jaume

Hurkacz, Hubert vs (9) Coric, Borna

(13) Fognini, Fabio vs Qualifier

Simon, Gilles vs Qualifier

(WC) Auger-Aliassime, Felix vs Qualifier

Bye vs (3) Zverev, Alexander

(7) Cilic, Marin vs Bye

Djere, Laslo vs Pella, Guido

Pouille, Lucas vs Wawrinka, Stan

Dzumhur, Damir vs (11) Cecchinato, Marco

(15) Shapovalov, Denis vs Struff, Jan-Lennard

Berrettini, Matteo vs Dimitrov, Grigor

Bautista Agut, Roberto vs Millman, John

Bye vs (2) Nadal, Rafael