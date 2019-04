Let’s tennis: la rivoluzione digitale scende in campo

Per la prima volta un sistema di live score sarà disponibile per atleti e tornei di qualsiasi livello

Da pochi giorni è a disposizione di tutti i tennisti e degli appassionati della racchetta una novità davvero rivoluzionaria. All’interno della APP Let’s Tennis, un sistema di gestione dei tornei individuali già presente sul mercato da due anni e scaricabile gratuitamente su IOS e ANDROID, è stata introdotta una versione PRO che permette a tutti gli utenti di accedere ad un sistema di LIVE SCORE gestibile direttamente dal telefonino.

COME FUNZIONA

Utilizzare il servizio di live score è molto semplice. Basterà scaricare gratuitamente Let’s Tennis, che ha molte funzioni “free” legate alla gestione informatica dei tornei. Tra esse, offre il servizio di pubblicazione di tutti i calendari dei tornei FIT in un’unica pagina, filtrabili per regione e per categoria. Successivamente, chi lo desiderasse, potrà scaricare la versione PRO ad un costo di 3.99 € all’anno. In questo modo si sblocca la possibilità di effettuare il LIVE SCORE da quel preciso dispositivo. Il singolo utente può attivare una partita di qualsiasi natura o livello (da un torneo individuale Open, di 3° o 4° Categoria, a un campionato a squadre, fino ad un match di allenamento) e realizzarne il live score se in quel momento è uno spettatore, oppure se scende in campo in prima persona può fare aggiornare il proprio risultato da chi sta seguendo la partita.

Si tratta di un sistema di live score flessibile, al fine di garantire una fruizione rilassata a chi sta effettuando il live score, e i punteggi possono essere aggiornati ad ogni punto oppure ad ogni game o ad ogni set. Il risultato live del match coperto verrà trasmesso in tempo reale sia sulla APP Let’s Tennis sia su un apposito sito internet (www.risultatitennislive.it), dunque coloro che non potranno essere fisicamente presenti ad assistere il match (amici, parenti, genitori, semplici appassionati) potranno seguire lo svolgimento della partita LIVE esattamente come avviene per qualsiasi torneo del grande Slam o del circuito ATP o WTA.

LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA

Quella proposta da Let’s Tennis è un’autentica rivoluzione tecnologica rispetto a quanto offerto dal mercato fino ad oggi. Il live score è sempre stato storicamente un servizio d’élite, di utilizzo esclusivo dei tornei internazionali e vincolato al possesso di palmari e alla presenza di un arbitro di sedia, con costi di allestimento e gestione molto alti. Da oggi diventa un servizio individuale, alla portata di tutti, gestibile direttamente dallo smartphone. La sua funzione individuale si unirà a quella offerta a tutta la comunità tennistica: chi poteva pensare, fino a qualche anno fa, che un torneo di 3° Categoria o Under, oppure una manifestazione come la Serie C o la serie D, potesse essere coperto da un live score?

Da oggi tutto questo è realtà…