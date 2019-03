Stanotte il derby svizzero ad Indian Wells: Parlano Federer e Wawrinka.

Stan Wawrinka: “È vero, le statistiche non sono per niente a mio favore, ma mi farò trovare pronto. Sicuramente sarà un incontro duro. Roger è il migliore di sempre. Ma so che vittorie come quelle di questi giorni possono aiutarmi ad ottenere grandi risultati. Penso che sulla terra il mio gioco sia migliore, ho più tempo a disposizione. Sul duro, invece, Roger riesce a giocare un po’ più rapido. Viene spesso a rete, può variare di più. Giocare contro di lui è sempre stato molto difficile”.

Roger Federer: “Penso che Stan sia tornato al suo livello abituale. Dagli US Open è andato sempre migliorando. Se giocherà senza dolore e infortuni, penso che vedremo un grande Stan da qui in poi, senza dubbio, perché so cosa è capace di fare. È un combattente e un vincente. Spero che torni presto in top ten».