Masters 1000 e WTA Indian Wells: LIVE i risultati con il dettagliato delle Qualificazioni. Salvatore Caruso vince per ritiro contro Lorenzi. Sconfitti gli altri azzurri

Salvatore Caruso è approdato al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il 26enne siciliano di Avola, numero 168 del ranking mondiale, nel derby tricolore di primo turno sul 5-4 in suo favore ha avuto via libera per il ritiro per infortunio di Paolo Lorenzi.

Al turno finale sfiderà l’indiano Prajnesh Gunneswaran, numero 97 della classifica mondiale.

Out all’esordio Thomas Fabbiano, Luca Vanni e Gianluigi Quinzi. Il 29enne pugliese, numero 83 del ranking mondiale e quinta testa di serie delle “quali”, ha ceduto con il punteggio di 63 26 64, in un’ora e 49 minuti di gioco, allo statunitense Marcos Giron, numero 217 Atp, in gara grazie ad una wild card.

Vanni numero 150 del ranking mondiale, è stato sconfitto per 63 62 dal Next Gen serbo Miomir Kecmanovic, numero 130 Atp mentre Quinzi numero 147 del ranking mondiale, è stato battuto per 64 75 dall’australiano Alex Bolt, numero 125 Atp.

Combined Indian Wells – TDQ Femminile e 1° Turno Quali Masch.

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Zarina Diyas vs Nicole Gibbs



WTA Indian Wells Zarina Diyas [10] Zarina Diyas [10] 7 7 Nicole Gibbs Nicole Gibbs 6 5 Vincitore: Z. DIYAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 N. Gibbs 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Z. Diyas 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 N. Gibbs 0-15 15-15 15-30 30-30 4-4 → 5-4 Z. Diyas 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Gibbs 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 Z. Diyas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Gibbs 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Diyas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 N. Gibbs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 N. Gibbs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Z. Diyas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Z. Diyas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 Z. Diyas 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Gibbs 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Diyas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 N. Gibbs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Diyas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [3] Stefanie Voegele vs Sara Errani (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Stefanie Voegele [3] Stefanie Voegele [3] 6 7 Sara Errani Sara Errani 2 6 Vincitore: S. VOEGELE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* ace 6-4* df 6-6 → 7-6 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Voegele 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Errani 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 S. Voegele 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-2 → 2-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Voegele 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Catherine Mcnally vs [19] Timea Bacsinszky



WTA Indian Wells Catherine Mcnally Catherine Mcnally 4 6 6 Timea Bacsinszky [19] Timea Bacsinszky [19] 6 0 4 Vincitore: C. MCNALLY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Bacsinszky 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. Mcnally 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Mcnally 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 C. Mcnally 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Mcnally 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Mcnally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 C. Mcnally 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 C. Mcnally 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Bacsinszky 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Mcnally 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-5 → 4-6 C. Mcnally 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Bacsinszky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 C. Mcnally 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 C. Mcnally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Mcnally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Mcnally 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

4. [1] Radu Albot vs Mitchell Krueger



ATP Indian Wells Radu Albot [1] Radu Albot [1] 6 6 Mitchell Krueger Mitchell Krueger 1 4 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Krueger 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Albot 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

5. [2] Juan Ignacio Londero vs [WC] Christian Harrison



ATP Indian Wells Juan Ignacio Londero [2] Juan Ignacio Londero [2] 3 6 Christian Harrison Christian Harrison 6 7 Vincitore: C. HARRISON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 C. Harrison 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Harrison 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Ignacio Londero 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 C. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Harrison 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Ignacio Londero 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Harrison 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Harrison 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Harrison 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Ignacio Londero 15-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Harrison 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Ignacio Londero 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 C. Harrison 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Harrison 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Harrison 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Katie Boulter vs [14] Viktorija Golubic



WTA Indian Wells Katie Boulter [6] Katie Boulter [6] 4 3 Viktorija Golubic [14] Viktorija Golubic [14] 6 6 Vincitore: V. GOLUBIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 K. Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 V. Golubic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 K. Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 2-2 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 K. Boulter 0-15 15-15 ace 40-15 ace 40-30 1-0 → 2-0 V. Golubic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [2] Sara Sorribes Tormo vs [20] Kateryna Kozlova (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Sara Sorribes Tormo [2] Sara Sorribes Tormo [2] 1 6 Kateryna Kozlova [20] Kateryna Kozlova [20] 6 7 Vincitore: K. KOZLOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 K. Kozlova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 K. Kozlova 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 K. Kozlova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 K. Kozlova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Kozlova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 K. Kozlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [4] Vera Zvonareva vs Christina Mchale



WTA Indian Wells Vera Zvonareva [4] • Vera Zvonareva [4] 0 0 0 Christina Mchale Christina Mchale 0 6 2 Vincitore: C. MCHALE per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Zvonareva 0-2 C. Mchale 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-5 → 0-6 V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [6] Lloyd Harris vs Christopher Eubanks



ATP Indian Wells Lloyd Harris [6] Lloyd Harris [6] 5 5 Christopher Eubanks Christopher Eubanks 7 7 Vincitore: C. EUBANKS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Harris 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Harris 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Harris 15-0 15-15 df 15-30 30-30 0-1 → 1-1 C. Eubanks 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 L. Harris 15-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Eubanks 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Harris 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 ace 1-1 → 1-2 L. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

5. [WC] JC Aragone vs [20] Henri Laaksonen



ATP Indian Wells JC Aragone JC Aragone 6 6 Henri Laaksonen [20] Henri Laaksonen [20] 2 2 Vincitore: J. ARAGONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-2 → 6-2 J. Aragone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-1 → 4-2 J. Aragone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 3-1 → 4-1 H. Laaksonen 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 J. Aragone 15-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 H. Laaksonen 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Laaksonen 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 H. Laaksonen 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace ace 40-A 1-0 → 2-0 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Lin Zhu vs [15] Anna Blinkova



WTA Indian Wells Lin Zhu [9] Lin Zhu [9] 4 6 7 Anna Blinkova [15] Anna Blinkova [15] 6 4 5 Vincitore: L. ZHU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Blinkova 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Zhu 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 L. Zhu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 3-4 → 4-4 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

2. Iga Swiatek vs Ysaline Bonaventure (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Iga Swiatek Iga Swiatek 6 2 4 Ysaline Bonaventure Ysaline Bonaventure 1 6 6 Vincitore: Y. BONAVENTURE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Y. Bonaventure 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 Y. Bonaventure 15-0 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 I. Swiatek 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Bonaventure 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 I. Swiatek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Swiatek 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-5 → 2-6 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 2-4 → 2-5 I. Swiatek 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Y. Bonaventure 0-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Y. Bonaventure 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Yanina Wickmayer vs [23] Misaki Doi



WTA Indian Wells Yanina Wickmayer Yanina Wickmayer 6 5 Misaki Doi [23] Misaki Doi [23] 7 7 Vincitore: M. DOI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Doi 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Y. Wickmayer 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Doi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Y. Wickmayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Doi 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Doi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Wickmayer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Doi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Y. Wickmayer 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 M. Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Doi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 4-5 Y. Wickmayer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 M. Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Y. Wickmayer 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Doi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Doi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Doi 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [10] Daniel Evans vs Ruben Bemelmans



ATP Indian Wells Daniel Evans [10] Daniel Evans [10] 6 6 Ruben Bemelmans Ruben Bemelmans 4 4 Vincitore: D. EVANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Bemelmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 R. Bemelmans 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-3 → 4-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Bemelmans 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 R. Bemelmans 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

5. [7] Casper Ruud vs Tatsuma Ito



ATP Indian Wells Casper Ruud [7] Casper Ruud [7] 7 1 4 Tatsuma Ito Tatsuma Ito 6 6 6 Vincitore: T. ITO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Ito 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 T. Ito 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Ito 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 T. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Ito 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Ito 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Ugo Humbert vs Jurgen Zopp



ATP Indian Wells Ugo Humbert [3] Ugo Humbert [3] 6 6 Jurgen Zopp Jurgen Zopp 3 1 Vincitore: U. HUMBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Zopp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Zopp 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-1 → 4-1 U. Humbert 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Zopp 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Zopp 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Zopp 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 J. Zopp 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 U. Humbert 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Zopp 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Alexei Popyrin vs [16] Jozef Kovalik



ATP Indian Wells Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 6 Jozef Kovalik [16] Jozef Kovalik [16] 3 3 Vincitore: A. POPYRIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-3 → 6-3 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 A. Popyrin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 J. Kovalik 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [9] Prajnesh Gunneswaran vs Jason Jung



ATP Indian Wells Prajnesh Gunneswaran [9] Prajnesh Gunneswaran [9] 7 6 Jason Jung Jason Jung 5 4 Vincitore: P. GUNNESWARAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Gunneswaran 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Jung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 J. Jung 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 P. Gunneswaran 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Jung 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Jung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 P. Gunneswaran 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Jung 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Gunneswaran 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 J. Jung 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 P. Gunneswaran 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Jung 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Jung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Gunneswaran 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Gunneswaran 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. Noah Rubin vs [18] Yannick Maden



ATP Indian Wells Noah Rubin Noah Rubin 6 3 6 Yannick Maden [18] Yannick Maden [18] 4 6 1 Vincitore: N. RUBIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 N. Rubin 15-0 30-0 5-1 → 6-1 Y. Maden 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 N. Rubin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 Y. Maden 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Rubin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 N. Rubin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Rubin 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Rubin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 3-1 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Rubin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Y. Maden 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Rubin 2-3 Y. Maden 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 N. Rubin 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 Y. Maden 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

5. Ramkumar Ramanathan vs [15] Filip Krajinovic



ATP Indian Wells Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 4 0 Filip Krajinovic [15] Filip Krajinovic [15] 6 6 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 40-40 df 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 R. Ramanathan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 0-1 → 0-2 R. Ramanathan 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Ramanathan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

6. [12] Andrey Rublev vs Kamil Majchrzak



ATP Indian Wells Andrey Rublev [12] Andrey Rublev [12] 2 6 6 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 4 4 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-2 → 4-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 K. Majchrzak 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jeffrey John Wolf vs [14] Marco Trungelliti



ATP Indian Wells Jeffrey John Wolf Jeffrey John Wolf 6 6 Marco Trungelliti [14] Marco Trungelliti [14] 4 1 Vincitore: J. WOLF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 J. John Wolf 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-1 → 5-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. John Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. John Wolf 0-15 0-30 0-40 df df 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. John Wolf 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. John Wolf 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. John Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. John Wolf 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 J. John Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Bernard Tomic vs Lukas Rosol



ATP Indian Wells Bernard Tomic [4] Bernard Tomic [4] 6 6 3 Lukas Rosol Lukas Rosol 7 2 6 Vincitore: L. ROSOL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Rosol 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 B. Tomic 0-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Rosol 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 B. Tomic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Tomic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 L. Rosol 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 5-2 B. Tomic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Rosol 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 B. Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 B. Tomic 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Rosol 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 ace 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 df 6-6 → 6-7 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 B. Tomic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 L. Rosol 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Rosol 15-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Rosol 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Tomic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Rosol 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Tomic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Salvatore Caruso vs [13] Paolo Lorenzi



ATP Indian Wells Salvatore Caruso Salvatore Caruso 40 5 Paolo Lorenzi [13] • Paolo Lorenzi [13] 15 4 Vincitore: S. CARUSO per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. Egor Gerasimov vs [19] Evgeny Donskoy



ATP Indian Wells Egor Gerasimov Egor Gerasimov 6 6 Evgeny Donskoy [19] Evgeny Donskoy [19] 3 3 Vincitore: E. GERASIMOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 2-3 → 3-3 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Gerasimov 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Gerasimov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 5-2 → 5-3 E. Gerasimov 15-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 E. Donskoy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 4-1 → 4-2 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-1 → 2-1 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

5. [8] Ricardas Berankis vs Yasutaka Uchiyama



ATP Indian Wells Ricardas Berankis [8] Ricardas Berankis [8] 6 6 6 Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 4 7 2 Vincitore: R. BERANKIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-2 → 6-2 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 R. Berankis 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* ace 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Y. Uchiyama 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Y. Uchiyama 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Uchiyama 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Uchiyama 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Berankis 0-15 0-30 0-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Dalila Jakupovic vs [17] Natalia Vikhlyantseva



WTA Indian Wells Dalila Jakupovic [5] Dalila Jakupovic [5] 6 1 Natalia Vikhlyantseva [17] Natalia Vikhlyantseva [17] 7 6 Vincitore: N. VIKHLYANTSEVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Jakupovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-5 → 1-6 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Jakupovic 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 15-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 D. Jakupovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Jakupovic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 D. Jakupovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Jakupovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Jakupovic 15-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Jakupovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-2 → 3-3 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Jakupovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Jakupovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Priscilla Hon vs [13] Veronika Kudermetova (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Priscilla Hon Priscilla Hon 6 6 Veronika Kudermetova [13] Veronika Kudermetova [13] 4 2 Vincitore: P. HON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 P. Hon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 P. Hon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Hon 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 V. Kudermetova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 P. Hon 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 P. Hon 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 P. Hon 15-0 30-0 30-15 2-4 → 3-4 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 P. Hon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Hon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 V. Kudermetova 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Hon 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [11] Sorana Cirstea vs [22] Nao Hibino



WTA Indian Wells Sorana Cirstea [11] Sorana Cirstea [11] 6 1 0 Nao Hibino [22] Nao Hibino [22] 4 6 6 Vincitore: N. HIBINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 S. Cirstea 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-4 → 0-5 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 S. Cirstea 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 N. Hibino 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 1-5 → 1-6 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 1-5 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 S. Cirstea 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Cirstea 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Hibino 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. Gianluigi Quinzi vs [21] Alex Bolt



ATP Indian Wells Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 4 5 Alex Bolt [21] Alex Bolt [21] 6 7 Vincitore: A. BOLT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 G. Quinzi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Bolt 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Bolt 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 G. Quinzi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 G. Quinzi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Bolt 15-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Bolt 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 G. Quinzi 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Bolt 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Bolt 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. Darian King vs [17] Elias Ymer



ATP Indian Wells Darian King Darian King 6 1 2 Elias Ymer [17] Elias Ymer [17] 1 6 6 Vincitore: E. YMER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 D. King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 D. King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 0-2 D. King 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 D. King 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-4 → 1-4 D. King 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 E. Ymer 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 D. King 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 E. Ymer 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. King 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 D. King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 D. King 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 D. King 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Thomas Fabbiano vs [WC] Marcos Giron



ATP Indian Wells Thomas Fabbiano [5] Thomas Fabbiano [5] 3 6 4 Marcos Giron Marcos Giron 6 2 6 Vincitore: M. GIRON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Giron 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-2 → 6-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 T. Fabbiano 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Giron 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Luca Vanni vs [24] Miomir Kecmanovic



ATP Indian Wells Luca Vanni Luca Vanni 3 2 Miomir Kecmanovic [24] Miomir Kecmanovic [24] 6 6 Vincitore: M. KECMANOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 df 30-15 2-5 → 2-6 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-4 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-3 → 0-4 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 2-5 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 1-3 → 1-4 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Kecmanovic 30-0 40-15 0-2 → 0-3 L. Vanni 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [11] Denis Istomin vs [WC] Evan Song



ATP Indian Wells Denis Istomin [11] Denis Istomin [11] 6 6 Evan Song Evan Song 3 4 Vincitore: D. ISTOMIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Song 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 E. Song 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Song 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Song 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Istomin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 E. Song 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 E. Song 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 5-2 E. Song 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-2 → 4-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Song 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Song 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Lukas Lacko vs [22] Peter Polansky



ATP Indian Wells Lukas Lacko Lukas Lacko 6 6 7 Peter Polansky [22] Peter Polansky [22] 4 7 6 Vincitore: L. LACKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 L. Lacko 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 L. Lacko 15-0 30-0 40-15 2-5 → 3-5 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Lacko 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 P. Polansky 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 ace 6-5 → 6-6 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Polansky 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Lacko 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 1-3 → 2-3 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Lacko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Lacko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Polansky 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Lacko 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 L. Lacko 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 P. Polansky 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 L. Lacko 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 2-3 P. Polansky 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 P. Polansky 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 L. Lacko 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

5. Adrian Menendez-Maceiras vs [23] Bjorn Fratangelo